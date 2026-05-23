ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 10:37
23.05.2026 08:51

Έχει πολύ δρόμο ακόμα το ντέρμπι Κοβέσι – Φλωρίδη

Ενοχλημένη – για να το πούμε κομψά – είναι η κυβέρνηση με την αντίδραση της Ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι σχετικά με την τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει ότι την ανάκριση πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται σε υποθέσεις της πλέον θα την κάνει εφέτης ανακριτής – και όχι απλός ανακριτής – σε συνεργασία με τον εντεταλμένο Ευρωπαίο εισαγγελέα.

Τι λέει η τροπολογία; Ότι «για τα κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από ειδικό εφέτη ανακριτή».

Τι σχολιάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Ότι η ρύθμιση αυτή είναι ασύμβατη με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό και ότι στην ουσία την αποκλείει από την ανακριτική διαδικασία.

Μάλιστα, σε σχετική επιστολή της προς το υπουργείο Δικαιοσύνης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι «οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. στην Ελλάδα».

Ο Γιώργος Φλωρίδης, βέβαια, μίλησε για απλή νομοτεχνική βελτίωση και είπε ότι «ο ιδρυτικός νόμος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καθορίζει τις ανακριτικές αρμοδιότητες, ο οποίος είναι βεβαίως συμβατός με τον κανονισμό, δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει».

Πάντως, κάτι μας λέει ότι αυτή η ιστορία θα έχει μεγάλη συνέχεια…

