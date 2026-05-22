Σασπένς δημιουργεί ο Τσίπρας γύρω από το όνομα του κόμματος με νέο βίντεο – «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε»

Με ένα βίντεο στα social media ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να δημιουργεί ενδιαφέρον γύρω από το κόμμα του που θα ανακοινωθεί την προσεχή Τρίτη σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο.

Το βίντεο δείχνει τον Αλέξη Τσίπρα να εγκρίνει με ενθουσιασμό την πρόταση μιας νεαρής γυναίκας να ονομαστεί «Ορίζοντες». Ωστόσο, κάποιος από τους συνεργάτες του φαίνεται να παρεμβαίνει και να «βάζει πάγο» στον πρόεδρο, αφού του λέει πως το όνομα έχει κλειδώσει και είναι ήδη έτοιμα «site, banner, social media», ακόμη και… μπλουζάκια.

«Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε», κατά συνέπεια, «θα πάμε με αυτό που κλείδωσε», λέει ο Τσίπρας.

Διαβάστε επίσης:

Απορρίφθηκε με 155 «όχι» η πρόταση Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ – Απείχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην Πλεύσης που υπερψήφισε

Αντιπυρική περίοδος: Σύσκεψη Μητσοτάκη με Τουρνά για την προετοιμασία και τα μέσα

Υποκλοπές – Μαρινάκης: Πυρά κατά ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ για την αποχώρηση από τη Βουλή