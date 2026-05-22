Γκάλης, Λάνθιμος, Γκίλφοϊλ στο πλευρό των ερυθρόλευκων – Οι παρουσίες στο ΟΑΚΑ (Photos)

Πανηγυρική ατμόσφαιρα επικρατεί στο ΟΑΚΑ όπου ο Ολυμπιακός αναμετριέται με την Φενέρμπαχτσε για την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών συγκεντρώθηκαν από νωρίς έξω από το ΟΑΚΑ για να μεταδώσουν την ενέργεια τους στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ορισμένες από τις παρουσίες που ξεχώρισε ο φακός είναι ο βραβευμένος σκηνοθέτης και για πάντα ερυθρόλευκος Γιώργος Λάνθιμος, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με τον προπονητή της ομάδας Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, ο μπασκετικός θρύλος Νίκος Γκάλης, ο άρχοντας των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας, ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης αλλά και η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ, που συχνά πυκνά εμφανίζεται τους τελευταίους μήνες στο ΣΕΦ.

