Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε ότι ο προπονητής Πεπ Γκουαρδιόλα αποχωρεί από την ομάδα και την προσεχή Κυριακή, στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, αποχαιρετά τους οπαδούς της.

Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, στα οποία οδήγησε την ομάδα σε 15 τίτλους -έξι εξ αυτών το πρωτάθλημα της Premier League- ο Ισπανός αφήνει τον σύλλογο και το παιχνίδι με την Άστον Βίλα θα περάσει σε δεύτερη μοίρα αφού δεν κρίνει και τίποτα.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

«Μην με ρωτάτε τους λόγους για τους οποίους φεύγω. Δεν υπάρχει λόγος, αλλά βαθιά μέσα μου, ξέρω ότι ήρθε η ώρα μου. Τίποτα δεν είναι αιώνιο, αν ήταν, θα ήμουν εδώ. Αιώνια θα είναι το συναίσθημα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις, η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι μου» ανέφερε ο Πεπ.

🏆 League Cup (2018)

🏆 Premier League (2018)

🏆 Community Shield (2018)

🏆 League Cup (2019)

🏆 Premier League (2019)

🏆 FA Cup (2019)

🏆 Community Shield (2019)

🏆 League Cup (2020)

🏆 League Cup (2021)

🏆 Premier League (2021)

🏆 Premier League (2022)

🏆 Premier League (2023)… — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, Ένζο Μαρέσκα, είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον 55χρονο.

Εκτός από τα έξι πρωταθλήματα, ο Γκουαρδιόλα οδήγησε την Σίτι σε ένα Champions League, τρία κύπελλα Αγγλίας και ένα Λιγκ Καπ, μεταξύ άλλων.

