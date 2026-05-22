Final Four 2026: Πώς θα πάνε ΟΑΚΑ οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων – Οι σταθμοί και τα σημεία που θα συγκεντρωθούν

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο μετακίνησης τίθεται σε εφαρμογή για το Final Four 2026, με τέσσερα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης των οπαδών προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συνάντησης των φιλάθλων.
Για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων έχουν καθοριστεί τέσσερα ξεχωριστά σημεία συγκέντρωσης.
Οι οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων θα μεταφερθούν στο ΟΑΚΑ εκκινώντας από διαφορετικές τοποθεσίες, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε επαφή μεταξύ τους.
Ολυμπιακός → Σταθμός ΗΣΑΠ «Φάληρο»
Θα επιβιβαστούν σε συρμούς κατ΄αποκλειστικότητα και θα φτάσουν κατ΄ευθείαν στον σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
Fenerbahçe → Σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»
Θα επιβιβαστούν σε συρμούς κατ΄αποκλειστικότητα και θα φτάσουν κατ΄ευθείαν στον σταθμό Νερατζιώτισσα
Real Madrid → Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)
Θα επιβαστουν σε ελεωφορεία του ΟΑΣΑ που θα τους αποβιβάσουν απ΄ευθείας σε πάρκινγκ του ΟΑΚΑ
Valencia → Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)
Θα επιβαστουν σε ελεωφορεία του ΟΑΣΑ που θα τους αποβιβάσουν απ΄ευθείας σε πάρκινγκ του ΟΑΚΑ
Ολόκληρη η μεταφορά του φίλαθλου κοινού θα διεξαχθεί απολύτως συντεταγμένα.
Θα ακολουθείται αυστηρά διαφορετική διαδρομή για κάθε γκρουπ, πλαισιωμένη από ισχυρή αστυνομική συνοδεία, διασφαλίζοντας τον απόλυτο διαχωρισμό των ροών μέχρι την άφιξη στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
Οπως είναι φυσικό θα υπάρξει αναστάτωση στα δρομολογια του ΗΣΑΠ κ;αθώς και στους οδικοιύς άξονες κοντά στο Ολυμπίακό Στάδιο.
Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα (21 Μαΐου) μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:
Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:
Επισημαίνεται εκ νέου ότι:
