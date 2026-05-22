Final Four 2026: Πώς θα πάνε ΟΑΚΑ οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων – Οι σταθμοί και τα σημεία που θα συγκεντρωθούν

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο μετακίνησης τίθεται σε εφαρμογή για το Final Four 2026, με τέσσερα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης των οπαδών προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συνάντησης των φιλάθλων.

Για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων έχουν καθοριστεί τέσσερα ξεχωριστά σημεία συγκέντρωσης.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων θα μεταφερθούν στο ΟΑΚΑ εκκινώντας από διαφορετικές τοποθεσίες, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε επαφή μεταξύ τους.

Ολυμπιακός → Σταθμός ΗΣΑΠ «Φάληρο»

Θα επιβιβαστούν σε συρμούς κατ΄αποκλειστικότητα και θα φτάσουν κατ΄ευθείαν στον σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.



Fenerbahçe → Σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»

Θα επιβιβαστούν σε συρμούς κατ΄αποκλειστικότητα και θα φτάσουν κατ΄ευθείαν στον σταθμό Νερατζιώτισσα

Real Madrid → Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)

Θα επιβαστουν σε ελεωφορεία του ΟΑΣΑ που θα τους αποβιβάσουν απ΄ευθείας σε πάρκινγκ του ΟΑΚΑ



Valencia → Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)

Θα επιβαστουν σε ελεωφορεία του ΟΑΣΑ που θα τους αποβιβάσουν απ΄ευθείας σε πάρκινγκ του ΟΑΚΑ

Ολόκληρη η μεταφορά του φίλαθλου κοινού θα διεξαχθεί απολύτως συντεταγμένα.

Θα ακολουθείται αυστηρά διαφορετική διαδρομή για κάθε γκρουπ, πλαισιωμένη από ισχυρή αστυνομική συνοδεία, διασφαλίζοντας τον απόλυτο διαχωρισμό των ροών μέχρι την άφιξη στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

Οπως είναι φυσικό θα υπάρξει αναστάτωση στα δρομολογια του ΗΣΑΠ κ;αθώς και στους οδικοιύς άξονες κοντά στο Ολυμπίακό Στάδιο.

Απαγόρευση συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα (21 Μαΐου) μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας

Μέτρα Τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:

να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων,

να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και

να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι:

Κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ή θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης.

Κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα προσεγγίζει την «Περίμετρο Γ» του Ο.Α.Κ.Α.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Δημήτρη Παπαγεωργίου,« στόχος μας είναι η Αθήνα να είναι λειτουργική και θα είναι λειτουργική. Όλες οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα γίνουν σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην πόλη της Αθήνας αλλά και φυσικά για τις απαιτήσεις της αθλητικής διοργάνωσης».

Τέλος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής τόνισε ότι :«η συμβολή και η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η σημαντική αυτή διεθνής αθλητική διοργάνωση να διεξαχθεί σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, τάξης και ομαλότητας, διασφαλίζοντας την προστασία των αθλητών, των φιλάθλων και του συνόλου των πολιτών».

