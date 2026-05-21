21.05.2026 14:42

Μύλος με Αταμάν: Οι αντιφατικές αναρτήσεις Γιαννακόπουλου και η ακύρωση του ραντεβού τους – Για «παραμύθια» μιλάει ο Τούρκος προπονητής

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ακύρωσε το σημερινό ραντεβού με τον Εργκίν Αταμάν, με την αβεβαιότητα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό να παραμένει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για ένα «βελούδινο διαζύγιο» με τον Τούρκο τεχνικό, κάτι που θα μπορούσε να γίνει ακόμη και σήμερα, όμως ο Γιαννακόπουλος φαίνεται πως βάζει στον «πάγο» αυτό το σενάριο.

Σύμφωνα τουλάχιστον με το SDNA, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ανέβαλε την μεταξύ τους συνάντηση και όλα είναι ανοιχτά για το ποιος θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα ολοκληρώσει την φετινή σεζόν στον πάγκο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο νωρίτερα, ο Δ. Γιαννακόπουλος έκανε μια ανάρτηση στα σόσιαλ, στην οποία είχε ένα μήνυμα στήριξης προς τον Αταμάν και την απαξίωση προς το πρόσωπό του, θυμίζοντας τα όσα έχει πετύχει με τον σύλλογο.

«Όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Υγ. ψαχτείτε να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας» έγραψε.

Σε επόμενο ποστάρισμά του ωστόσο, μπέρδεψε περισσότερο τα πράγματα: «Το τέλος δεν θα το βάλουν οι λέξεις. Το τέλος το έχουν βάλει από καιρό οι πράξεις».

Αταμάν: Παραμύθια…

Από την πλευρά του, ο Τούρκος προπονητής λίγη ώρα μετά την ακύρωση του σημερινού ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και τη δημόσια στήριξη του προέδρου της ομάδας προς το πρόσωπό του, έκανε δήλωση σε τουρκικό Μέσο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο «TRT Spor» είπε πως όλα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το μέλλον του δεν ευσταθούν, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα ως… παραμύθια, ενώ, τόνισε πως όλα είναι φυσιολογικά στις τάξεις των «πράσινων», οι οποίοι και στρέφουν την προσοχή τους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον Τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 60χρονος τεχνικός.

