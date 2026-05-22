ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:19
Tο Ποντίκι Web

Συγκλονίζει ο Bruce Dern για τον τραγικό θάνατο της κόρης του – «Δεν το ξεπέρασα ποτέ»

Για τον θάνατο της μεγαλύτερης κόρης που είχε αποκτήσει με την Νταϊάν Λαντ μίλησε ο Μπρους Ντερν, δηλώνοντας πως δεν ξεπεράσε ποτέ το τραγικό συμβάν. Το παιδί των δύο ηθοποιών έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 18 μηνών, στην πισίνα του σπιτιού τους, το 1962. Στο νέο ντοκιμαντέρ Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern, θυμάται εκείνες τις δύσκολες στιγμές και περιγράφει λεπτομερώς τις ακριβώς συνέβη.

Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ντερν έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, στις 20 Μαΐου, με τον 89χρονο ηθοποιό και την 59χρονη κόρη του, Λόρα Ντερν, να δίνουν το «παρών». Στην ταινία, ο Μπρους Ντερν, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη μητέρα της Λόρα, Νταϊάν Λαντ, από το 1960 έως το 1969, αφηγείται πώς η πρώτη κόρη τους, Νταϊάν Ελίζαμπεθ, πνίγηκε στην πισίνα του σπιτιού τους το 1962.

«Η γυναίκα μου ήταν σε αγώνα των Dodgers. Εγώ ήμουν σε έναν αγώνα στίβου στο Coliseum», θυμάται ο ηθοποιός. «Μου είπαν από τα μεγάφωνα να πάω στο γραφείο και ένας αστυνομικός με πολιτικά μου είπε: “Είστε ο Μπρους Ντερν;”. Κι εγώ είπα “Ναι”, και εκείνος είπε: “Πρέπει να πάτε αμέσως στο σπίτι, γιατί το παιδί σας μόλις πνίγηκε σε μια πισίνα”» αναφέρει το People.

Όπως λέει, η Νταϊάν Ελίζαμπεθ βρισκόταν με την οικιακή βοηθό της οικογένειας στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, ενώ και οι δύο γονείς της έλειπαν. Την ώρα που η οικιακή βοηθός απαντούσε σε ένα τηλεφώνημα, η μικρή χρησιμοποίησε ένα κουτάλι για να ανοίξει την κλειδαριά σε μια πόρτα, αποκτώντας πρόσβαση στην πισίνα της οικογένειας. Η οικιακή βοηθός δεν κατάλαβε ότι το παιδί βρισκόταν στην πισίνα, όταν άρχισε να την ψάχνει, επειδή η πόρτα είχε ξανακλείσει, αναφέρει.

«Έτσι, πήγα σπίτι. Μπήκα στο υπνοδωμάτιο, κοίταξα το μικρό κορίτσι πάνω στο κρεβάτι και είναι η μόνη φορά στη ζωή μου, νομίζω, που μου ράγισε η καρδιά. Ένιωσα ντροπή που συνέβη, ενώ ήταν υπό τη δική μου ευθύνη. Δεν το ξεπέρασα ποτέ. Δεν το ξεπερνάς ποτέ», εξομολογείται.

«Επειδή η Νταϊάν κι εγώ μοιραστήκαμε μια τραγωδία, μείναμε μαζί περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε, αλλά μέσα από αυτό, πέντε χρόνια αργότερα, ήρθε η Λόρα», λέει ο Μπρους Ντερν και καταλήγει: «Περίπου έναν μήνα αργότερα, είχε τελειώσει για εμένα και την Νταϊάν και ποτέ δεν το συζητήσαμε πραγματικά. Εκείνη δεν ήταν εκεί. Εγώ δεν ήμουν εκεί».

Final-4 Euroleague: Χάος με τα εισιτήρια, δεν τα έχουν παραλάβει εκατοντάδες οπαδοί – Σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών

Και ο Βασίλης Κόκκαλης θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για το κύκλωμα ναρκωτικών και την απάτη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σόου του Μάριου Ηλιόπουλου με την ΑΕΚ τώρα και σε video του Abaluben – «Δέστε τις ζώνες» 

Το μεγάλο SUV της BYD που πουλάει φέτος περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

Μόνο στην Ελλάδα: Οι ομάδες που έπεσαν κατηγορία ζητούν προεκλογικό δώρο από την κυβέρνηση να μην… τις ρίξει

