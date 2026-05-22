Ξανά στα κάγκελα οι αγρότες: Τα τρακτέρ ζεσταίνουν μηχανές για τις 10 Ιουνίου – Καύσιμο η… οικονομική ασφυξία

Μόλις λίγους μήνες μετά τον προηγούμενο, πολύμηνο ξεσηκωμό που παρέλυσε την οδική αρτηρία της χώρας, ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ξανά σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων. Οι μηχανές των τρακτέρ αρχίζουν να ζεσταίνονται πάλι, με την 10η Ιουνίου 2026 να προβάλλει ως η επικρατέστερη ημερομηνία για την επιστροφή των αγροτών στα μπλόκα. Η τελική, βεβαίως, απόφαση αναμένεται να «κλειδώσει» στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών, ωστόσο το κλίμα στην ελληνική ύπαιθρο είναι ήδη εκρηκτικό.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν 23 Ιανουαρίου 2026 όταν οι παραγωγοί αποφάσισαν τον τερματισμό των μπλόκων, έπειτα από ένα σκληρό σερί 55 ολόκληρων ημερών στους δρόμους. Παρά τις τότε δεσμεύσεις και τις διαδοχικές συναντήσεις των εκπροσώπων τους στην Αθήνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα προβλήματα όχι μόνο δεν λύθηκαν, αλλά διογκώθηκαν επικίνδυνα.

Η βασική αιτία που σπρώχνει τον πρωτογενή τομέα πίσω στους δρόμους δεν είναι άλλη από την απόλυτη οικονομική ασφυξία. Οι μεγάλες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν αφήσει χιλιάδες αγροτικές εκμεταλλεύσεις χωρίς την απαραίτητη ρευστότητα για να επιβιώσουν. Σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής –από το αγροτικό πετρέλαιο και το ρεύμα μέχρι τα εφόδια– παραμένει στα ύψη, η αδυναμία του Οργανισμού να πιστώσει έγκαιρα και έγκυρα τα χρήματα των επιδοτήσεων λειτουργεί ως χαριστική βολή. Το πρόβλημα επιτείνεται από το συνεχιζόμενο «αλαλούμ» με το σύστημα τηλεπισκόπησης (monitoring). Αντί η τεχνολογία να διευκολύνει τις διαδικασίες, έχει μετατραπεί σε έναν γραφειοκρατικό βραχνά, με λανθασμένες απορρίψεις αγροτεμαχίων και ατελείωτες καθυστερήσεις που στερούν από τους δικαιούχους τα δεδουλευμένα τους, την ίδια ώρα που οι ευρωπαϊκές αρχές κρατούν τον Οργανισμό υπό στενή επιτήρηση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οργής και αβεβαιότητας, ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, καθώς στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του ΟΣΔΕ 2026. Η έναρξη της διαδικασίας για το ΟΣΔΕ αποτελεί παραδοσιακά το πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της χρονιάς για τον αγροτικό κόσμο, καθώς από τη σωστή υποβολή των δηλώσεων εξαρτάται το μέλλον των ενισχύσεων. Ωστόσο, οι αγρότες προσέρχονται σε αυτή τη διαδικασία με άδεια ταμεία και με την αξιοπιστία του κρατικού μηχανισμού να βρίσκεται στο ναδίρ. Το γεγονός ότι καλούνται να σχεδιάσουν τη νέα καλλιεργητική περίοδο χωρίς να γνωρίζουν πότε και πώς θα εξοφληθούν για τα προηγούμενα έτη, καθιστά τις κινητοποιήσεις μονόδρομο επιβίωσης.

Το επικείμενο «θερμό» καλοκαίρι στους ελληνικούς δρόμους δεν αποτελεί απλώς μια συνδικαλιστική αντίδραση, αλλά μια κραυγή αγωνίας για την κατάρρευση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Εάν η κυβέρνηση και ο e-ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προχωρήσουν σε άμεσες, χειροπιαστές λύσεις και ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα πληρωμών πριν από το οριακό ορόσημο της 10ης Ιουνίου, το φάσμα των κλειστών εθνικών οδών θα γίνει ξανά πραγματικότητα. Η πίεση μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα στο Μαξίμου, καθώς ο αγροτικός κόσμος δείχνει ότι δεν είναι διατεθειμένος να αρκεστεί σε άλλες επικοινωνιακές υποσχέσεις και ημίμετρα.

