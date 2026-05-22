ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αντλεί έως 530 εκατ. ευρώ για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στο ηλεκτρικό δίκτυο

Την έναρξη μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με στόχο τη χρηματοδότηση της συμμετοχής της στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει έργα στρατηγικής σημασίας για το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία θα προχωρήσει στην έκδοση νέων μετοχών μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, χρησιμοποιώντας διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ, η οποία είχε εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων τον Φεβρουάριο του 2026.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην ελληνική αγορά αλλά και μέσω διεθνούς προσφοράς σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, με τη διοίκηση να επιδιώκει διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και ενίσχυση της συμμετοχής ξένων χαρτοφυλακίων.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, ωστόσο προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά, ώστε να διατηρήσουν αναλογικά τη θέση τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Το επενδυτικό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ θεωρείται από τα μεγαλύτερα προγράμματα ενεργειακών υποδομών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ελλάδα, καθώς προβλέπει συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029.

Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα ενίσχυσης και επέκτασης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης, την αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Μεταξύ των βασικών έργων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό ξεχωρίζουν η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, η διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου και η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.

Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει τα επόμενα χρόνια να διπλασιάσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του, η οποία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από περίπου 3,3 δισ. ευρώ το 2025 σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα έως το τέλος της δεκαετίας.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το επενδυτικό πρόγραμμα θα οδηγήσει και σε σημαντική ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων. Για το 2026 ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει σε EBITDA 350-380 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 305 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 165 και 185 εκατ. ευρώ από περίπου 130 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει υψηλή μερισματική πολιτική, καθώς προβλέπεται διανομή περίπου του 50% των κερδών προς τους μετόχους του ΑΔΜΗΕ, ενώ η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένεται να συνεχίσει τη διανομή σχεδόν του συνόλου των διανεμητέων κερδών της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η στάση του βασικού μετόχου. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, η οποία ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι διαθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις και χρηματοδοτικές δυνατότητες ώστε να συμμετάσχει πλήρως στην αύξηση, διατηρώντας ποσοστό τουλάχιστον 51,12% μετά την ολοκλήρωσή της.

Παράλληλα, έχει εκφράσει πρόθεση να καλύψει και τυχόν αδιάθετες μετοχές, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πλήρης κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης.

Στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ θα συμμετάσχουν αναλογικά και οι υπόλοιποι βασικοί μέτοχοι, μεταξύ των οποίων και η State Grid Europe Limited, ώστε να διατηρηθεί αμετάβλητη η μετοχική σύνθεση της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα συνεχίσει να κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ το 25% και η State Grid Europe Limited το 24%.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει ήδη συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για τις 11 Ιουνίου 2026, προκειμένου να εγκριθεί η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και να δοθεί εξουσιοδότηση για την υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου, με διεθνείς επενδυτικούς οίκους όπως οι Goldman Sachs και Morgan Stanley να αναλαμβάνουν ρόλο παγκόσμιων συντονιστών και κύριων αναδόχων της διεθνούς προσφοράς.

