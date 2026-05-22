BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα

Με επίκεντρο τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού συνδετικού κρίκου μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας, η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων διοργανώνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην Αθήνα το συνέδριο BLUE STRATEGY SUMMIT 2026, στο InterContinental Athens.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και πραγματοποιείται με τη στήριξη των υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι εξελίξεις στη ναυτιλία, τη ναυπηγική βιομηχανία, τις ενεργειακές και εμπορικές διαδρομές, αλλά και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύεται η σημασία των λιμένων, των ναυπηγικών υποδομών και των αμυντικών και ενεργειακών δικτύων.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τη ναυπηγική ανασυγκρότηση, την προσέλκυση επενδύσεων, την εγχώρια τεχνογνωσία, την τεχνική εκπαίδευση, τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, τις τεχνολογίες διττής χρήσης, την αμυντική βιομηχανία, αλλά και την ενεργειακή μετάβαση και τις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις στη ναυτιλία.

Την εναρκτήρια ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Πάνος Ξενοκώστας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της ναυτιλιακής και ναυπηγικής κοινότητας, της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και επιχειρηματικών φορέων.

Μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν επίσης η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Ann Guilfoyle, ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας Ju-seong LIM, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Χρήστος Κοντορουχάς.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η συζήτηση με θέμα «Η Ελλάδα ως ενεργειακός και βιομηχανικός κόμβος στη νέα γεωοικονομία της ναυτιλίας», με τη συμμετοχή του Πάνος Ξενοκώστας και του Αλέξανδρος Εξάρχου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στη νέα γεωοικονομία της θάλασσας και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου για τη ναυπηγική βιομηχανία, τη θαλάσσια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την αμυντική παραγωγή.

Διαβάστε επίσης:

Η CrediaBank απορροφά την Ευρώπη Holdings – Tι προβλέπει το deal

Η ΔΕΗ αλλάζει επίπεδο με ιστορική υπερκάλυψη και διεθνή επενδυτική ψήφο εμπιστοσύνης

Louis Hotels: Δρομολογεί επενδύσεις άνω των 60 εκατ. σε Ελλάδα και Κύπρο