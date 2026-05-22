Άκυρες κρίθηκαν από το υπουργείο Υγείας οι πρόσφατες αρχαιρεσίες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

Με χθεσινή απόφαση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους δεν επικυρώνουν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σημειώνεται στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου, το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο προχώρησε σε ευρύ αποκλεισμό περίπου 30 Ιατρικών Συλλόγων, επικαλούμενο απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο, η απόφαση έκανε λόγο μόνο για 18 Ιατρικούς Συλλόγους, που δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι. Αυτή η κίνηση του ΠΙΣ ήταν αντίθετη με την απόφαση του υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την οποία στις εκλογές της 26ης Απριλίου, δεν θα συμμετείχαν «μόνον όσοι Σύλλογοι είχαν αποκλειστεί ονομαστικά από το ΣτΕ και ουδείς άλλος».

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες της 26η Απριλίου, τελικά δόθηκε σε μόλις 150 από τους 550 συνολικά εκλέκτορες. Εκτός διαδικασίας είχαν μείνει μεγάλοι Σύλλογοι, όπως της Αθήνας και του Πειραιά. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση τότε, είχε οδηγήσει τρεις παρατάξεις, μεταξύ των οποίων οι προσκείμενες στο ΚΚΕ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να απέχουν.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις η απόφαση για ακύρωση των εκλογών από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ήταν αναμενομένη. Συγκεκριμένα, η μη επικύρωση εδράζεται στα εξής:

Μη συμμόρφωση, αφενός μεν, με το ακυρωτικό αποτέλεσμα της υπ’ αριθμ. 2402/2025 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφετέρου δε, των ανωτέρω έχοντας υπόψη υπουργικών αποφάσεων. Ειδικότερα, αποκλείστηκε η συμμετοχή εκλεκτόρων προερχόμενων από Ιατρικούς Συλλόγους πέραν εκείνων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της άνω αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Περαιτέρω, παραβιάσθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1271/13.03.2026 απόφαση του υπουργού και υφυπουργού Υγείας, με την οποία αποφασίστηκε η «αναβίωση των οργάνων διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, όπως και η υπ’ αριθμ. Γ.Π.1812/15.04.2026 απόφαση του υπουργού και υφυπουργού Υγείας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9913/08.4.2026 απόφαση του Προέδρου του ΠΙΣ, με την οποία διευρύνθηκε, πέραν αυτών που όριζε η ανωτέρω υπουργική απόφαση, ο αριθμός των Ιατρικών Συλλόγων που συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες της 26.4.2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η παραβίαση της εκλογικής διαδικασίας, αφού η συγκρότηση του εκλογικού σώματος (Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ), το οποίο διαμόρφωσε το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν ήταν σύμφωνη τόσο με την ανωτέρω δικαστική απόφαση, όσο και τις άνω υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς την άνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επίσης σημειώνεται ότι η νομιμότητα της σύνθεσης του εκλογικού σώματος αποτελεί ουσιώδη τύπο της εκλογικής διαδικασίας και η παράβαση του συνεπάγεται ακυρότητα της εκλογής κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αποφασίστηκε η συνέχιση άσκησης των οργάνων διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, έως την έκδοση αποφάσεως περί επικύρωσης των αρχαιρεσιών, από τα όργανα που είχαν αναβιώσει δυνάμει της υπ’ αριθ. 1271/13.03.2026 Απόφασης των Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως νομίμως είχε συγκροτηθεί πριν από τις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2022 μέχρι την ολοκλήρωση νέας σύννομης εκλογικής διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης:

Ποια επιθετική μορφή καρκίνου μπορεί να θεραπευτεί – Το βασικό εργαλείο αναγνώρισης των αλλοιώσεων

Νέος AI «χάρτης» αποκαλύπτει πώς η παχυσαρκία επηρεάζει ολόκληρο το σώμα

Νέα έρευνα: Η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων ευθύνεται για την κακή τους υγεία