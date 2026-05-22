search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:18
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

22.05.2026 10:24

Συνεχίζεται το «μπάχαλο» στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο – Γιατί το υπουργείο Υγείας ακύρωσε τις εκλογές του Απρίλιου

22.05.2026 10:24
pis_new

Άκυρες κρίθηκαν από το υπουργείο Υγείας οι πρόσφατες αρχαιρεσίες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

Με χθεσινή απόφαση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους δεν επικυρώνουν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σημειώνεται στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου, το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο προχώρησε σε ευρύ αποκλεισμό περίπου 30 Ιατρικών Συλλόγων, επικαλούμενο απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο, η απόφαση έκανε λόγο μόνο για 18 Ιατρικούς Συλλόγους, που δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι. Αυτή η κίνηση του ΠΙΣ ήταν αντίθετη με την απόφαση του υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την οποία στις εκλογές της 26ης Απριλίου, δεν θα συμμετείχαν «μόνον όσοι Σύλλογοι είχαν αποκλειστεί ονομαστικά από το ΣτΕ και ουδείς άλλος».

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες της 26η Απριλίου, τελικά δόθηκε σε μόλις 150 από τους 550 συνολικά εκλέκτορες. Εκτός διαδικασίας είχαν μείνει μεγάλοι Σύλλογοι, όπως της Αθήνας και του Πειραιά. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση τότε, είχε οδηγήσει τρεις παρατάξεις, μεταξύ των οποίων οι προσκείμενες στο ΚΚΕ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να απέχουν.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις η απόφαση για ακύρωση των εκλογών από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ήταν αναμενομένη. Συγκεκριμένα, η μη επικύρωση εδράζεται στα εξής:

Μη συμμόρφωση, αφενός μεν, με το ακυρωτικό αποτέλεσμα της υπ’ αριθμ. 2402/2025 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφετέρου δε, των ανωτέρω έχοντας υπόψη υπουργικών αποφάσεων. Ειδικότερα, αποκλείστηκε η συμμετοχή εκλεκτόρων προερχόμενων από Ιατρικούς Συλλόγους πέραν εκείνων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της άνω αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Περαιτέρω, παραβιάσθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1271/13.03.2026 απόφαση του υπουργού και υφυπουργού Υγείας, με την οποία αποφασίστηκε η «αναβίωση των οργάνων διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, όπως και η υπ’ αριθμ. Γ.Π.1812/15.04.2026 απόφαση του υπουργού και υφυπουργού Υγείας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9913/08.4.2026 απόφαση του Προέδρου του ΠΙΣ, με την οποία διευρύνθηκε, πέραν αυτών που όριζε η ανωτέρω υπουργική απόφαση, ο αριθμός των Ιατρικών Συλλόγων που συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες της 26.4.2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η παραβίαση της εκλογικής διαδικασίας, αφού η συγκρότηση του εκλογικού σώματος (Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ), το οποίο διαμόρφωσε το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν ήταν σύμφωνη τόσο  με την ανωτέρω δικαστική απόφαση, όσο και τις άνω υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς την άνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επίσης σημειώνεται ότι η νομιμότητα της σύνθεσης του εκλογικού σώματος αποτελεί ουσιώδη τύπο της εκλογικής διαδικασίας και η παράβαση του συνεπάγεται ακυρότητα της εκλογής κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αποφασίστηκε η συνέχιση άσκησης των οργάνων διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, έως την έκδοση αποφάσεως περί επικύρωσης των αρχαιρεσιών, από τα όργανα που είχαν αναβιώσει δυνάμει της υπ’ αριθ. 1271/13.03.2026 Απόφασης των Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως νομίμως είχε συγκροτηθεί πριν από τις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2022 μέχρι την ολοκλήρωση νέας σύννομης εκλογικής διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης:

Ποια επιθετική μορφή καρκίνου μπορεί να θεραπευτεί – Το βασικό εργαλείο αναγνώρισης των αλλοιώσεων

Νέος AI «χάρτης» αποκαλύπτει πώς η παχυσαρκία επηρεάζει ολόκληρο το σώμα

Νέα έρευνα: Η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων ευθύνεται για την κακή τους υγεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oaka-basket-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final-4 Euroleague: Χάος με τα εισιτήρια, δεν τα έχουν παραλάβει εκατοντάδες οπαδοί – Σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών

kokkalis_2405_1920-1080_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και ο Βασίλης Κόκκαλης θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για το κύκλωμα ναρκωτικών και την απάτη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ILIOPOULOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το σόου του Μάριου Ηλιόπουλου με την ΑΕΚ τώρα και σε video του Abaluben – «Δέστε τις ζώνες» 

BYD_SEAL_024
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μεγάλο SUV της BYD που πουλάει φέτος περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

serresAEL11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μόνο στην Ελλάδα: Οι ομάδες που έπεσαν κατηγορία ζητούν προεκλογικό δώρο από την κυβέρνηση να μην… τις ρίξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:18
oaka-basket-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final-4 Euroleague: Χάος με τα εισιτήρια, δεν τα έχουν παραλάβει εκατοντάδες οπαδοί – Σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών

kokkalis_2405_1920-1080_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και ο Βασίλης Κόκκαλης θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για το κύκλωμα ναρκωτικών και την απάτη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

1 / 3