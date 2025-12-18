Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος γιόρτασε έναν αιώνα ζωής (photos)

Τη συμπλήρωση 100 ετών λειτουργίας γιόρτασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με σημαντικές εκδηλώσεις, που κορυφώθηκαν με μία μοναδική συναυλία του διάσημου έλληνα τενόρου Μάριου Φραγκούλη και της σοπράνο, Ντέμπορα Μάγιερς.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση διεξήχθη την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου με μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, όπου ανέπτυξαν τις θέσεις τους περισσότεροι από 60 γιατροί και υπερψηφίστηκε τόσο η οικονομική όσο και η διοικητική εισήγηση του ΔΣ. Για φέτος ήταν η μοναδική θεσμική διαδικασία που διεξήχθη στην πρωτεύουσα, καθώς επιλογή του προεδρείου είναι να διοργανώνονται εκδηλώσεις σε διαφορετικές κάθε φορά περιοχές της Ελλάδας, από τη Θράκη ως τα Ιόνια Νησιά και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το επόμενο πρωί, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πανηγυρική, επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία της προέδρου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Ζακλίν Κιτούλου, όπως και προέδρων και εκπροσώπων από παγκόσμιες Ενώσεις Ιατρών (CPME, UEMS, CEOM, UEMO) και εθνικών Ιατρικών Συλλόγων (Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας Μαλαισίας, Κένυας, Κοσόβου, Κύπρου, Αλβανίας).

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, πρώην υπουργοί Υγείας (Μίνα Γκάγκα, Χρήστος Κίττας, Αναστασία Κοτανίδου), βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Δρ Γεράσιμος Σιάσος, ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ Δρ Δημήτρης Μπούμπας, καθηγητές Πανεπιστημίου, παλαιοί και νεότεροι γιατροί που υπηρέτησαν το ΔΣ του ΠΙΣ και πλήθος ιατρών.

Αίσθηση προκάλεσε η προβολή του 15λεπτου ντοκιμαντέρ το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την ημέρα, όπου παρουσιάστηκε η ιστορία του Συλλόγου και η σημαντική προσφορά του στην ελληνική κοινωνία. Ενώ συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία του τέως προέδρου Εμμανουήλ Καλοκαιρινού ο οποίος με την παρουσία του συνέδεσε το παρελθόν με το παρόν.

Για την ιστορία του συλλόγου και της Ιατρικής στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν επίσης επτά πολύ σημαντικές ομιλίες που καθήλωσαν τους παρευρισκόμενους από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Τρομπούκη, Νίκη Παπαβραμίδου, Μαριάννα Καραμάνου, Γρηγόριο Τσουκαλά, Θεόδωρο Δαρδαβέση, Γαβριήλ Κουρή και Αικατερίνη Γαρδίκα.

Κατά την εκδήλωση δόθηκαν επίσης αναμνηστικά νομίσματα που ο ΠΙΣ δημιούργησε στο πλαίσιο των εορτασμών σε συνεργασία με το Εθνικό Νομισματοκοπείο, αλλά κι ο τόμος με τίτλο «Έλληνες γιατροί στην Πολιτική 1828-2025» που συνέγραψε ο Δρ Θεόδωρος Δαρδαβέσης, ομότιμος καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής ΑΠΘ.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας 13/12 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μία εκδήλωση που παρουσίασε η δημοσιογράφος Σύνθια Σάπικα, ο πρόεδρος του ΠΙΣ Δρ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος υποδέχτηκε περί τους 1.400 καλεσμένους επισήμους και ιατρούς, για να κλείσουν όλοι μαζί τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με συναυλία του διάσημου Έλληνα τενόρου Μάριου Φραγκούλη και της σοπράνο, Ντέμπορα Μάγιερς.

