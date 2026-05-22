ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:19
Νίκος Ζιάγκος: Μια Μελόνι, ας πούμε, τι έχει περισσότερο από μία Καρυστιανού;

Δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day έκανε ο Νίκος Ζιάγκος. μετά την απόφαση να κατεβεί στην πολιτική με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Επειδή είχαμε ευαισθητοποιηθεί πολύ με όλο αυτό τον χαμό που έγινε με τα Τέμπη και τα παιδιά, εγώ τότε είχα υποσχεθεί ότι αν αυτή η γυναίκα που έχει τέτοια κότσια κάνει ποτέ κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της», σημειώνει ο Νίκος Ζιάγκος για τη Μαρία Καρυστιανού και πρόσθεσε:

«Οι άλλοι που βγήκανε πρωθυπουργοί της χώρας τι θα είχανε; Τι έχουν ας πούμε περισσότερο; Τι νομίζετε ότι έχουν περισσότερο οι άλλοι; Μια Μελόνι, ας πούμε, τι έχει περισσότερο από μία Καρυστιανού; Ή να πάμε σε ποια, στη Μέρκελ; Η Μέρκελ ήταν μια τρουφαντούλα που άμα την έβλεπες στον δρόμο δεν θα της έδινες σημασία, και έγινε πρωθυπουργός της Γερμανίας» είπε ο Ζιάγκας.

«Με έχουν ξεσκίσει στο διαδίκτυο»

«Εμένα για εκείνες τις δηλώσεις που είχα κάνει για το σεξ με έχουνε ξεσκίσει στο διαδίκτυο, αλλά εγώ γελάω με αυτά βασικά. Τώρα, βέβαια, στην πολιτική γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα. Ήταν ένα κατασκεύασμα που έκανα για λόγους marketing εκείνη την εποχή. Ποιος νοιάζεται τι έλεγα και τι έκανα το ’11; Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Τώρα η Ελλάδα καίγεται και κάτι πρέπει να κάνουμε», απαντά ο ηθοποιός για τα σχόλια που είχε ακούσει πριν χρόνια, όταν δήλωσε πως έχει πάει με περισσότερες από 3.8000 γυναίκες.

«Ας πούμε, να σας πω και κάτι; Ήταν και λίγο άστοχο, έστω αυτό το αστείο που έκανα για να τρολάρω τον Σπαλιάρα τότε που είχε πει ξέρω γω… Η ατάκα που είπα εγώ ήτανε: “Πώς έγινε ρε συ με τον Σπαλιάρα, λέει έχει πάει με 4.000, και λέω κι εγώ αστειάκι, ε λέω θα μου είχε ρίξει καμιά 200αριά”. Μπουρδίτσα. Όλη η γενιά μου, ήμασταν εθισμένοι στο σεξ. Ήταν όλοι πάνω στη σεξουαλική απελευθέρωση. Οι κοπέλες ορμάγανε πολύ πιο επιθετικά απ’ τα αγόρια. Εκεί που φοράγανε φούστα μέχρι τον αστράγαλο, μου σκάσανε όλες με το μίνι. Και άρχισε να γίνεται της παλαβής» είπε ο Νίκος Ζιάγκος.

Παράλληλα ο ηθοποιός μίλησε και για τον επικείμενο γάμο του με τη σύντρφό του Δάφνη με την οποία είναι μαζί επτά χρόνια.

