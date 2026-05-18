ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:42
18.05.2026 14:10

Κόμμα Καρυστιανού: Υπέγραψε και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος (Video)

Μεταξύ των πολιτών που υπέγραψαν για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, συμπεριλαμβάνεται και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, ο οποίος είχε γίνει γνωστός στις δεκαετίες του 1980 και 1990.

Ο ηθοποιός, μάλιστα, αποκάλυψε ότι για την ένταξή του στο κόμμα τον παρακίνησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Σιουρδάκης.

«Ο Σταύρος μας κάνει μαθήματα ρωσικών και μας δείχνει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης. Ξαφνικά τον είδα στην Αθήνα και του είπα “τι κάνεις εδώ;”. Μου είπε “είμαι στο κόμμα της Καρυστιανού και του είπα “τέλεια έρχομαι κι εγώ”» είπε ο ηθοποιος.

@greek_online_stratosa Ο Ζιάγκος Νίκος ο γνωστός ηθοποιόςτων 80s έδωσε το παρών! ✍️🕊 #xekiname ♬ πρωτότυπος ήχος – 🇬🇷Στράτος ΣιουρδάκηςСтрáтос

Από την πλευρά του, ο Σ. Σιουρδάκης σημείωσε ότι ο Ν. Ζιάγκος είχε παίξει σε «παλαιές ταινίες, βιντεοκασέτες τύπου “Ρόδα, τσάντα και κοπάνα” με τον Στάθη Ψάλτη», και ρώτησε τον ηθοποιό, «τι κάνουμε εδώ;» για να λάβει την απάντηση «υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με τη νίκη παιδιά».

