«Έλα Πέτρο, καλημέρα. Μπορείς να μου πεις αν σκέφτεστε να με βάλετε υποψήφιο;».

Έτσι ξεκίνησε ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε προ τριημέρου περίπου ο υπεύθυνος κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Λάμπρου. Στην άλλη γραμμή ήταν γνωστό στέλεχος του Κινήματος, το όνομα του οποίου εξετάζονταν για τις εθνικές εκλογές στην περιφέρειά του.

«Φυσικά και είσαι από αυτούς που θα κατέβουν, είσαι μέσα στις λίστες» του απαντά αμέσως και χωρίς περιστροφές ο Λάμπρου, με τη βαριά φωνή, που τον διακρίνει.

Και τότε έρχεται κάτι απροσδόκητο: «Ε, κάνε μου μία χάρη τότε Πέτρο. Βγάλε με από τη λίστα».

«Μα έχει συμβεί κάτι;. Τι συμβαίνει;» τον ρωτά ο Λάμπρου.

«Τίποτα, θα μάθεις» τον αφήνει σύξυλο ο άλλος, ο οποίος στο μεταξύ είχε κλείσει στο κόμμα Καρυστιανού.

Ο ωτακουστής που μετέφερε το περιστατικό μιλάει για μεμονωμένη περίπτωση και διαβεβαιώνει ότι δεν γνωρίζει άλλες παρόμοιες με Πασόκους που φεύγουν για νέα κόμματα.

Αλλά καλού κακού, ας έχουμε υπόψη ότι μία κινητικότητα υπάρχει…

