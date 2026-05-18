Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για κακοποίηση του 16χρονου ΑμεΑ γιου του, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο έρευνας για σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Η σύλληψη έγινε την Κυριακή (17/5), έπειτα από καταγγελία της 46χρονης συζύγου του και μητέρας του ανηλίκου, η οποία ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο 47χρονος φέρεται να έχει ασκήσει επανειλημμένως βία σε βάρος του παιδιού τους, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει ποσοστό αναπηρίας 79%.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/5), ο άνδρας φέρεται να χτύπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το neakriti.gr, η μητέρα καταγγέλει δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, ενώ φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού.

Για τον ανήλικο έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

