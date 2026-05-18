Antonio Banderas: Η δημόσια διάψευση στο Χ – «Δεν έχω καταστραφεί, είμαι στα καλύτερά μου»

Ο Αντόνιο Μπαντέρας διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει υποστεί οικονομική καταστροφή εξαιτίας των εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει επενδύσει στο Teatro del Soho CaixaBank στην Ισπανία.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο X, ο διάσημος ηθοποιός Αντόνιο Μπαντέρας ξεκαθάρισε πως όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, αλλά συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερο πάθος το θεατρικό του όραμα.

COMUNICADO



Hola amigos.

Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales.



La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen… pic.twitter.com/90auHEoU8y — Antonio Banderas (@antoniobanderas) May 17, 2026

«Όχι φίλοι μου, δεν έχω καταστραφεί – είμαι στα καλύτερά μου! Και είμαι επικίνδυνα ευτυχισμένος!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαντέρας ανέφερε πως λυπάται που αναγκάζεται «για ακόμη μία φορά» να εξηγήσει τους στόχους και τη φιλοσοφία πίσω από τα θεατρικά του εγχειρήματα.

«Η “καταστροφή” στην οποία κάποιοι με παρουσιάζουν ως θύμα σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης δεν υπάρχει. Λυπάμαι για όσους ίσως θα έβρισκαν κάποια ικανοποίηση αν ίσχυε κάτι τέτοιο», σημείωσε.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι το πρότζεκτ του Teatro del Soho CaixaBank δημιουργήθηκε με έναν και μοναδικό σκοπό: να παρουσιάζει θεατρικές παραγωγές υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από το οικονομικό κόστος.

«Το Teatro del Soho CaixaBank είναι ένα πρότζεκτ στο οποίο έθεσα μόνο έναν στόχο: να κάνω τα πράγματα όπως πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται και να επιδιώκω την αριστεία στις παραγωγές μας, πέρα από τα οικονομικά ελλείμματα που μπορεί να προκαλούν – και τα οποία, δόξα τω Θεώ, μπορώ να αναλάβω χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η συμφωνία μου με το πάθος μου για το θέατρο, για την πόλη μου και με τον ίδιο μου τον εαυτό».

Ο ίδιος τόνισε πως αν ο στόχος του ήταν το κέρδος, θα μπορούσε εύκολα να το πετύχει, όμως επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο.

«Αν ήθελα να βγάλω χρήματα, θα ήταν πολύ εύκολο. Όμως προτίμησα να δημιουργώ μεγάλες παραγωγές, να δίνω δουλειά σε εκατοντάδες ανθρώπους και να το απολαμβάνω όσο ποτέ άλλοτε στην καριέρα μου», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Teatro del Soho CaixaBank λειτουργεί ως ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις.

«Το θέατρο λειτουργεί περισσότερο σαν δημόσιο θέατρο, παρότι είναι ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι το πρότζεκτ δεν λαμβάνει δημόσιες επιδοτήσεις και δεν πρόκειται να λάβει όσο εγώ είμαι ζωντανός», δήλωσε.

Ο Μπαντέρας αποκάλυψε ακόμη ότι την περασμένη χρονιά σχεδόν 200.000 θεατές παρακολούθησαν παραστάσεις του Soho, συμπεριλαμβανομένων και των παραγωγών που μεταφέρθηκαν στη Μαδρίτη.

«Καταφέραμε να σπάσουμε τα καλούπια όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όχι φίλοι μου, δεν έχω καταστραφεί – είμαι στα καλύτερά μου! Και είμαι επικίνδυνα ευτυχισμένος! Hasta la vista babies», κατέληξε.

Τα δημοσιεύματα ξεκίνησαν μετά από ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας Cuore, σύμφωνα με το οποίο ο ηθοποιός φέρεται να χάνει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από τη λειτουργία του θεάτρου που ίδρυσε το 2019.

