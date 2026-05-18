Στη σκιά των Βράχων 2026: Αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη – Όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Μίνω Βολανάκη τιμά φέτος το Φεστιβάλ Στη σκιά των Βράχων των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Σημαντικός σκηνοθέτης, μεταφραστής θεατρικών έργων και σπουδαίος δάσκαλος ηθοποιών, ο Μίνως Βολανάκης υπήρξε στενά συνδεδεμένος με τους δήμους ως ο εμπνευστής του Θεάτρου των Βράχων, που στεγάζει το Φεστιβάλ. Το φετινό αφιέρωμα στοχεύει να παρουσιάσει και να αναδείξει την πολυετή και πολύπλευρη εργασία του και περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, έκδοση πολυτελούς τόμου και εκδήλωση με την οποία εγκαινιάζεται η φετινή διοργάνωση.

Στο πρόγραμμα που ξεκινά στις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου περιλαμβάνονται – όπως πάντα – παραστάσεις από τα σημαντικότερα σχήματα της ελληνικής θεατρικής παραγωγής, συναυλίες με καταξιωμένους και νεότερους ταλαντούχους καλλιτέχνες της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής, ένα ξεχωριστό DJ set, εργαστήρια ερασιτεχνικής δημιουργίας των δήμων, παραδοσιακός χορός και stand-up comedy.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

