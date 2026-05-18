Είναι σωστή η πολιτική απαγορεύσεων στη χρήση των πατινιών, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΙ ο δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το υπουργείο.

Ο κ. Δούκας είπε ότι στην Αθήνα δραστηριοποιούνται 3 μεγάλες και κάποιες μικρότερες εταιρείες με συνολικά περίπου 5.000 πατίνια. «Εμείς φτιάξαμε μια κανονιστική η οποία μας γύρισε πίσω από την αποκεντρωμένη γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρή», σημείωσε, εξηγώντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. «Μπορούσε δηλαδή ένας ανήλικος να πάρει ένα πατίνι και να τρέχει με όση ταχύτητα θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε και τις δυσκολίες απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων πατινιών από τον δρόμο, λέγοντας ότι ο δήμος δεν είχε δικαίωμα άμεσης παρέμβασης.

«Μου λένε γιατί δεν τα μαζεύεις δήμαρχε. Αν είναι ένα πατίνι μόνο κάπου παρατημένο δεν μου επιτρέπεται να το μαζέψω», είπε, εξηγώντας πως απαιτείται πρώτα ειδοποίηση της εταιρείας και αναμονή αρκετών ωρών.

«Μπορώ μόνο να στείλω στην εταιρεία ότι «το πατίνι σου —και αυτό κάνουμε— είναι εδώ, έλα να το μαζέψεις». Εμείς όμως να πάμε να το σηκώσουμε, έχουμε κάνει τέτοιους θεσμικούς ακτιβισμούς, είναι ακτιβισμός αυτό που έχουμε κάνει για να μπει μια τάξη, πρέπει να είναι πάνω από τρία —λέω τι λέει ο νόμος μέχρι τώρα— στέλνεις αίτηση, περιμένεις 5 ώρες, εάν δεν το έχουν μαζέψει στέλνεις νέα αίτηση και μετά το 10ωρο μπορείς να πας να τα σηκώσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Στο εάν έχει λόγο ο Δήμος για το πού θα κυκλοφορούν τα πατίνια, σε ποιους δρόμους, ποιες διαβάσεις ποια πεζοδρόμια είπε ξεκάθαρα ότι «δεν έχει λόγο». Και ξεκαθάρισε: «Το ζητήσαμε και κάναμε ειδική χωροθέτηση, μας το γύρισε πίσω η Αποκεντρωμένη και αναγκάζομαι και το φέρνω πάλι σήμερα —έτυχε να είναι σήμερα— στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το μόνο που έχω λόγο είναι για την χωροθέτηση που γίνεται η εναπόθεση. Και βγάλαμε από τα 5.000 που κυκλοφορούν, είπαμε, «παιδιά, δεν υπάρχει χώρος, 1.500». 1.500. Αυτές είναι οι θέσεις, τις φτιάχνουμε τώρα μία προς μία, έχουμε ενημερώσει, εκεί θα παρκάρετε, αλλιώς θα υπάρχουν πρόστιμα. Και τα πρόστιμα αυτά, οφείλω επίσης να σας πω, ότι και εδώ μας τα γύρισαν πίσω, τα θεωρούσαν υπερβολικά και τα έχουμε σχετικά χαμηλώσει. Θα πληρώνουν δηλαδή από εδώ και πέρα λοιπόν για τις θέσεις και πρόστιμο όταν δεν τις βάζουν σωστά.

Ερωτηθείς εάν η Η οριοθέτηση πού θα μπαίνουν τα πατίνια ανήκει στον Δήμο, απάντησε ότι «έχουμε κάνει με μεγάλη διαβούλευση με τις εταιρείες. Ήθελαν περισσότερες θέσεις, περισσότερα σημεία. 1.520 θέσεις, τις βρήκαμε, τις κλειδώσαμε, βάζουμε τώρα τα σημεία».

«Μουσείο και πάρκο το Απ. Νικολαΐδης, θα διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα»

Αναφερόμενος στο έργο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά. Όπως αποκάλυψε, στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να φτάσει από την Ιταλία και το στέγαστρο του γηπέδου, ενώ παράλληλα προχωρούν συνοδά έργα υποδομής στην περιοχή.

Σημείωσε πως δημιουργούνται συνολικά 8 χιλιόμετρα νέων οδικών αξόνων, μεταξύ των οποίων και η νέα λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, που στόχο έχει να αποσυμφορήσει τον Κηφισό.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία 25 στρεμμάτων πρασίνου με γήπεδα μπάσκετ και πάρκα σκύλων κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών.

Για το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» σημείωσε πως αμέσως μετά θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της ανάπλασης, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία μουσείου και πάρκου στην περιοχή.

«Ανοιχτή πιλοτικά για 3 μήνες η Βασ. Όλγας, δεν πολέμησα το έργο»

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε για τη Βασιλίσσης Όλγας, ότι είχε ταχθεί εξαρχής υπέρ της ήπιας κυκλοφορίας, κάτι το οποίο έγινε τελικά και πως δεν πολέμησε ποτέ αυτό το έργο.

«Άνοιξε πιλοτικά για 3 μήνες με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Δεν το είχα πολεμήσει το έργο, το αντίθετο. Είχε εξαρχής προτείνει έναν πολυτροπικό δρόμο και όχι έναν αποκλειστικό πεζόδρομο. Τελικά υπάρχουν λωρίδες, τελικά είναι ήπια η κυκλοφορία, τελικά μπαίνουν αμάξια και μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος καλό, όλα καλά», σχολίασε.

Πρέπει να δράσουμε για να μην γίνει η Αθήνα… Βαρκελώνη με τον υπερτουρισμό

Για το πρόβλημα με τον υπερτουρισμό στην Αθήνα και σχολιάζοντας την κόντρα με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, είπε ότι η πόλη έχει πλέον εξελιχθεί στον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας, υποδεχόμενη σχεδόν 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, με μέση διάρκεια παραμονής τις 3,5 ημέρες.

Τόνισε ότι, σύμφωνα με σχετική μελέτη, η πρωτεύουσα δεν αντιμετωπίζει ακόμη συνθήκες αντίστοιχες με τη Βαρκελώνη ή τη Βενετία, ωστόσο πρέπει να ληφθούν μέτρα εγκαίρως ώστε να μη φτάσει σε αυτό το σημείο. «Πρέπει να δράσουμε σαν να είμαστε Βαρκελώνη για να μη συμβεί αυτό», είπε χαρακτηριστικά, προτείνοντας «πάγωμα» της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κορεσμένες περιοχές, καθώς και συζήτηση για την περαιτέρω ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων σε γειτονιές όπως το Κουκάκι, η Ακρόπολη και η Πλάκα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέρος του τέλους διαμονής που καταβάλλουν οι τουρίστες θα πρέπει να επιστρέφει στον δήμο για έργα υποδομών.

«Οι τουρίστες πάνε στα πολυτελή ξενοδοχεία και δίνουν 10 ευρώ τη μέρα. Από αυτό καταλήγει στον Δήμο Αθηναίων 0 ευρώ. Παγκόσμια πρωτοτυπία», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι η κ. Κεφαλογιάννη συμφώνησε με την ανάγκη αλλαγής του πλαισίου.

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Πολύ αργά για δάκρυα»

Αλέξης Τσίπρας: Στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη η ανακοίνωση του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου

Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού χτίζει κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχείο (video)