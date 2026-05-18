ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:48
18.05.2026 14:32

Shakira: Απαλλάχθηκε για την κατηγορία της φορολογικής απάτης – Της επιστρέφονται πάνω από 60 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της ποπ Σακίρα από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο ύψος 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι ισπανικές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε σήμερα το Reuters.

Εξετάζοντας έφεση που είχε καταθέσει η τραγουδίστρια το δικαστήριο διέταξε το υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει, μαζί με τους τόκους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι αρχές απέτυχαν να αποδείξουν ότι η Σακίρα πέρασε περισσότερες από 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, όπως απαιτεί ο ισπανικός νόμος για να θεωρείται κάποιος ότι έχει φορολογική έδρα στη χώρα.

Την εποχή εκείνη, οι φορολογικές υπηρεσίες είχαν υποστηρίξει ότι η Σακίρα συνδεόταν με την Ισπανία μέσω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της FC Barcelona Ζεράρ Πικέ και ότι είχε το κέντρο των δραστηριοτήτων της στη συγκεκριμένη χώρα.

Αλλά το Δικαστήριο έκρινε ότι τα πρόστιμα ήταν παράνομα καθώς “βασίζονταν στην υπόθεση ότι η εφεσιβάλλουσα είχε φορολογική έδρα στην Ισπανία για το οικονoμικό έτος 2011, γεγονός που δεν έχει αποδειχτεί”.

Η νέα απόφαση μπορεί επίσης να εφεσιβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και δεν επηρεάζει τα οικονομικά έτη μετά το 2011.

Η αντίδραση της Shakira μέσω του δικηγόρου της

“Αυτή η απόφαση έρχεται έπειτα από μια οκταετή δοκιμασία, η οποία είχε ένα απαράδεκτο τίμημα, που αντανακλά την έλλειψη σχολαστικότητας στη διοικητική πρακτική”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος της Σακίρα, ο Χοσέ Λούις Πράδα.

Η ίδια ανακοίνωση επικαλείται τη Σακίρα που εκφράζει την ελπίδα η απόφαση να δημιουργήσει δεδικασμένο για “χιλιάδες απλούς πολίτες, οι οποίοι καθημερινά συνθλίβονται και πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης από ένα σύστημα που θεωρεί δεδομένη την ενοχή τους και τους υποχρεώνει να αποδείξουν την αθωότητά τους ενώ αντιμετωπίζουν οικονομική και ψυχική καταστροφή”.

Τον Νοέμβριο του 2023 η Σακίρα κατέληξε σε συμφωνία με την εισαγγελία για να αποφύγει να δικαστεί στη Βαρκελώνη κατηγορούμενη ότι δεν κατέβαλε 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους για την περίοδο 2012-2014.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αποδέχτηκε τις κατηγορίες και την επιβολή του μισού προστίμου από το οφειλόμενο–περισσότερο από 7,3 εκατομμύρια ευρώ.

