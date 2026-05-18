ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:47
18.05.2026 15:08

Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί των 4 Ιταλών δυτών – Αρχίζει η διαδικασία ανάσυρσης

Οι σοροί των τεσσάρων Ιταλών δυτών που αγνοούνταν μετά το δυστύχημα σε υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας και τις στρατιωτικές αρχές των Μαλδίβων. Οι δύτες είχαν παγιδευτεί σε σπηλιά στην περιοχή Vaavu Atoll, σε βάθος περίπου 50 μέτρων.

Όπως ανακοίνωσε η Maldivian National Defence Force, οι σοροί εντοπίστηκαν μέσα στη σπηλιά κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης έρευνας και ανάσυρσης. Η ανάσυρσή τους δεν είχε ολοκληρωθεί αμέσως, καθώς οι συνθήκες στο σημείο θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες.

Το δυστύχημα έχει στοιχίσει συνολικά τη ζωή σε πέντε Ιταλούς δύτες, καθώς μία σορός είχε ήδη εντοπιστεί νωρίτερα έξω από τη σπηλιά.

Πρόκειται για τους Μόνικα Μοντεφάλκονε, αναπληρώτρια καθηγήτρια Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, την κόρη της, Τζιόρτζια Σομακάλ, τον θαλάσσιο βιολόγο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, την ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο και τον εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έχασε επίσης τη ζωή του και ένας δύτης του στρατού των Μαλδίβων, λόγω ασθένειας αποσυμπίεσης, γεγονός που οδήγησε προσωρινά στην αναστολή των ερευνών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν ειδικοί δύτες από τη Φινλανδία, οι οποίοι έφτασαν στις Μαλδίβες για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της ανάσυρσης από το πολύπλοκο υποθαλάσσιο περιβάλλον.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

