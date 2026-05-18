Οι σοροί των τεσσάρων Ιταλών δυτών που αγνοούνταν μετά το δυστύχημα σε υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας και τις στρατιωτικές αρχές των Μαλδίβων. Οι δύτες είχαν παγιδευτεί σε σπηλιά στην περιοχή Vaavu Atoll, σε βάθος περίπου 50 μέτρων.

Όπως ανακοίνωσε η Maldivian National Defence Force, οι σοροί εντοπίστηκαν μέσα στη σπηλιά κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης έρευνας και ανάσυρσης. Η ανάσυρσή τους δεν είχε ολοκληρωθεί αμέσως, καθώς οι συνθήκες στο σημείο θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες.

The bodies of four missing divers has been located inside the Vaavu atoll cave on a joint search & recovery operation conducted by MNDF CG, @PoliceMv, & a team of experts arranged by the Italian Government. Further dives to be carried out in the coming days to recover the bodies. — Maldives National Defence Force (@MNDF_Official) May 18, 2026

Το δυστύχημα έχει στοιχίσει συνολικά τη ζωή σε πέντε Ιταλούς δύτες, καθώς μία σορός είχε ήδη εντοπιστεί νωρίτερα έξω από τη σπηλιά.

Πρόκειται για τους Μόνικα Μοντεφάλκονε, αναπληρώτρια καθηγήτρια Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, την κόρη της, Τζιόρτζια Σομακάλ, τον θαλάσσιο βιολόγο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, την ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο και τον εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι.



Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έχασε επίσης τη ζωή του και ένας δύτης του στρατού των Μαλδίβων, λόγω ασθένειας αποσυμπίεσης, γεγονός που οδήγησε προσωρινά στην αναστολή των ερευνών.

🚨 MNDF staff sergeant Mohamed Mahudhee, who was involved in the search & rescue operation to recover bodies of the Italian divers in Vaavu atoll, has died after being treated for DCS. #Italy #Maldives pic.twitter.com/JtjWVDiLKC — Unaish Ahmed (@unaishoo) May 16, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν ειδικοί δύτες από τη Φινλανδία, οι οποίοι έφτασαν στις Μαλδίβες για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της ανάσυρσης από το πολύπλοκο υποθαλάσσιο περιβάλλον.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

