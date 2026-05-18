ΗΠΑ: Υπάλληλος των McDonald’s έβαζε στο στόμα της τις τηγανιτές πατάτες και μετά τις σέρβιρε σε πελάτες

Μια εργαζόμενη σε κατάστημα McDonald’s στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών καταγράφηκε σε βίντεο να βάζει πατάτες στο στόμα της και στη συνέχεια να τις επιστρέφει στο κουτί για να τις παραδώσει σε πελάτη.

Αφού το βίντεο έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η υπάλληλος απολύθηκε και αναμένεται να διωχθεί και ποινικά για την πράξη της.

Ειδικότερα η υπάλληλος του καταστήματος McDonald’s, στην East Main Street, εμφανίζεται στο βίντεο, να παίρνει μια χούφτα τηγανητές πατάτες, να τις βάζει στο στόμα της την ίδια στιγμή που συνάδελφός της… γελά στο βάθος και μετά να τις επιστρέφει στο κουτί.

«Θέλεις τηγανητές πατάτες σήμερα, σωστά;», ακούγεται να λέει ειρωνικά.

Παράλληλα, εξετάζεται αν το φαγητό τελικά σερβιρίστηκε σε πελάτη και εάν επηρεάστηκε υγιειονομικά αυτός

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. «Οι ενέργειες αυτών των ατόμων είναι απαράδεκτες και δεν αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα ή τις αξίες ασφάλειας τροφίμων του οργανισμού μας» ανέφερε η εταιρία.

Διαβάστε επίσης

Βρετανία: Έκλεισε ο φάκελος της εξαφάνισης του μικρού Μπεν – «Αν αναλάβουν οι ελληνικές Αρχές, εγκαταλείπω» λέει η μητέρα του

Global Sumud Flotilla: Νέο «ρεσάλτο» του Ισραήλ στον στολίσκο για τη Γάζα (Video)

Κροατία: Δεκαεννιάχρονος διανομέας πίτσας δολοφονήθηκε από πελάτη – Τον πυροβόλησε 10 φορές