Έτσι θα φτιάξετε τις πιο υγιεινές τηγανητές πατάτες!

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Έχετε αδυναμία στις τηγανητές πατάτες; Δείτε πώς θα τις κάνετε υγιεινές για να μην τις στερηθείτε ποτέ ξανά!

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: η πατάτα αποτελεί μία από τις πιο πλούσιες πηγές αμύλου, ενώ περιέχει φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι προτιμούμε την τηγανητή εκδοχή τους στη θέση της ψητής ή της βραστής. Ωστόσο, οι τηγανητές πατάτες είναι έντονα συνδεδεμένες στο μυαλό όλων μας με την αύξηση του σωματικού βάρους κι έτσι αντιμετωπίζονται ως η υπέρτατη ένοχη απόλαυση. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι μπορούμε να απολαμβάνουμε όλα τα τρόφιμα και μάλιστα ανεξάρτητα από το πόσο «καλά» ή «κακά» τα θεωρούμε για τη σιλουέτα μας αρκεί να δίνουμε βάση στη συχνότητα και την ποσότητα.

Για να καταφέρετε να δώσετε άδεια παραμονής στις τηγανητές πατάτες στο τραπέζι σας, δεν έχετε παρά να κάνετε μερικές μικρές αλλαγές στον τρόπο που τις προετοιμάζετε έτσι ώστε να απολαμβάνετε ένα εξίσου νόστιμο αλλά πιο υγιεινό κι ελαφρύ πιάτο με λιγότερες θερμίδες. Δείτε ποιες είναι αυτές:

Ρίξτε τη χαμηλά. Κι εννοούμε τη θερμοκρασία τηγανίσματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η τελευταία, τόσο περισσότερη ποσότητα λαδιού απορροφάται από τις πατάτες και, έτσι, αυξάνονται και οι θερμίδες που προσφέρουν. Επομένως, τηγανίζοντας τις σε πιο χαμηλή θερμοκρασία μειώνετε εξαρχής τις θερμίδες τους.

Βάλτε (το σωστό) λάδι. Η μαμά και η γιαγιά σας πιθανόν να προτιμούσαν να τηγανίζουν τις πατάτες σε σπορέλαιο. Ωστόσο, εμείς σας προτείνουμε να το βάλετε άκρη και, στη θέση του, να βάλετε στο τηγάνι, ελαιόλαδο το οποίο είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, μην ξεχνάτε να το ανανεώνετε μετά από κάθε τηγάνισμα.

Το μέγεθος μετράει. Κι όμως οι ψιλοκομμένες πατάτες περιέχουν διπλάσιο ποσοστό λίπους σε σύγκριση με τις χοντροκομμένες. Με άλλα λόγια, καλό είναι να μην κόβετε τις πατάτες σας πολύ λεπτές.

Στραγγίξτε τις καλά. Αφού τις τηγανίσετε, αφήστε τις πατάτες να στραγγίξουν πάνω σε χαρτί κουζίνας ώστε να απορροφηθεί κάποια ποσότητα λαδιού.

Πηγή: spirossoulis.com