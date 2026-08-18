Τραγωδία στη Σίφνο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου – Tι λένε οι πραγματογνώμονες

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Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά και κυρίως τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής, ελληνικής καταγωγής, και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτά βίντεο-ντοκουμέντο που έχει έρθει στη διάθεση των Αρχών. Στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος, μέχρι να καταλήξει στο έδαφος, πολύ κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να προσγειωθεί.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν με ακρίβεια την πορεία της πτήσης και να διαπιστώσουν τι συνέβη κατά τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Η πτήση είχε ξεκινήσει από την ευρύτερη περιοχή του Μαρκόπουλου, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο χειριστής είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι προετοιμαζόταν για την προσγείωση. Ακολούθησε, ωστόσο, σιγή ασυρμάτου για μερικά δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, κάτοικοι που βρίσκονταν κοντά στο ελικοδρόμιο ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Πρόκειται για μαρτυρίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς ενδέχεται να δώσουν στοιχεία για την κατάσταση του ελικοπτέρου λίγο πριν από την πτώση.

Τι λένε οι πραγματογνώμονες

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, έκανε μια πρώτη εκτίμηση για το τι μπορεί να συνέβη.

Ο κ. Φραγκούλης, σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Παράλληλα, ο πραγματογνώμονας έθεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή. Όπως ανέφερε, το ιατροδικαστικό σκέλος της έρευνας θα μπορούσε να δείξει εάν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως επηρέασε τον χειρισμό του ελικοπτέρου.

Ο Παντελής Φραγκούλης υπογράμμισε, πάντως, την πολύ μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και γνώριζε καλά τον χειρισμό ελικοπτέρων.

Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή, την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου.

Ο διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, Μανούσος Τραχαλάκης μίλησε στο MEGA

«Καταρχάς να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου προς τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της τραγωδίας αυτής. Για το συγκεκριμένο συμβάν, πρόκειται για ένα Bell 206 Jet Ranger και αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι το συμβάν αυτό εξελίσσεται σε ένα πολύ χαμηλό ύψος στην περιοχή της προσέγγισης του ελικοπτέρου.

Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη φάση της πτήσεως, γιατί ο διαθέσιμος χρόνος και το ύψος για να αντιμετωπίσει μια αιφνίδια βλάβη είναι πολύ περιορισμένος.

Είχε αρχίσει την κάθοδό του και σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη φάση της πτήσεως αρχίζει και μειώνει μαζί με την με το ύψος του και την ταχύτητά του. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εάν σου συμβεί μία τέτοια απώλεια, όπως ίσως διαφαίνεται εδώ πέρα η απώλεια ουραίου στροφείου.

Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να απεμπλέξεις το σύστημα αυτό ώστε να μπορέσει να προσγειωθεί, διότι το ελικόπτερο έχει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο μπορεί να απεμπλέξει το ουραίο στροφείο και να μπορέσει να προσγειωθεί κάπου.

Βέβαια, αυτά ακόμα και σε προσομοιωτές που οι ιπτάμενοι, έχω πάει και εγώ σε παρόμοιες προσομοιώσεις πτήσεων, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καταφέρεις, ιδιαίτερα όταν έχεις τόσο λίγο ύψος και τόσο λίγο χρόνο», είπε αρχικά.

Σύμφωνα με τον κ. Τραχαλάκη, «βασικά εστιάζουμε τώρα που στο βλέπουμε στο βίντεο, το είδα κι εγώ. Είτε θα είναι μηχανική βλάβη, δηλαδή θα έχει σπάσει ο άξονας που δίνει κίνηση στο ουραίο στροφείο, είτε θα έχεις απώλεια αποτελεσματικότητας του ουραίου στροφείου, δηλαδή έχει χάσει την πρόσφυση.

Είναι αποτελεσματικό το ουραίο στροφείο για κάποιους λόγους, είτε λόγω ισχυρού ανέμου είτε λόγω απότομης κίνησης. Σε όποια περίπτωση όμως και να συζητήσουμε και να την εξετάσουμε, είτε μηχανική βλάβη δηλαδή ή απώλεια ώσης του ουραίου στροφείου, δεν σε προειδοποιεί.

Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει κάποιο ενδεικτικό σημάδι, όπως ας πούμε στον κινητήρα. Συνήθως σε προειδοποιεί με κάποιο τρεμοπαίξιμο κάποιου οργάνου ή κάποια διακύμανση.

Αυτό έρχεται εντελώς ξαφνικά και η αντίδρασή σου πρέπει στην ουσία να είναι αστραπιαία. Γι’ αυτό και λέω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, όσο έμπειρος και να είναι ένας κυβερνήτης που έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικά έμπειρος ο συγκεκριμένος».

Και συνέχισε:

«Ήταν εξαιρετικά έμπειρος και πρώην στρατιωτικός των Ενόπλων Δυνάμεων ο χειριστής. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει με το με το συμβάν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όσο έμπειρος και να είσαι, όταν σου τύχει ένα τέτοιο συμβάν είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταπεξέλθεις. Δυστυχώς υπάρχει και η ατυχία πολλές φορές να σου τύχει αυτό το πράγμα, αυτή η βλάβη την ώρα της προσέγγισης.

Όντως ήταν πολύ κοντά στο σημείο προσγείωσης. Και εκείνη τη στιγμή να ξέρετε ότι το ελικόπτερο είναι σε πολύ κρίσιμη φάση, όπως και στην απογείωση έτσι και στην προσγείωση το ελικόπτερο έχει, είναι μια πολύ κρίσιμη φάση, όπου αν συμβεί κάτι έχει πολύ λίγες δυνατότητες να ανταπεξέλθει ο χειριστής.

Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι είναι ανασφαλή τα ελικόπτερα ή ότι είναι ότι πρέπει να σταματήσουν αύριο οι πτήσεις των ελικοπτέρων. Για μένα η, ο ρόλος της επιτροπής διερεύνησης είναι να εξετάσει καταρχήν πάρα πολύ καλά την τεχνική συντήρηση του ελικοπτέρου, διότι αν πρόκειται για μια αστοχία του άξονα, δηλαδή αν έχει σπάσει ο άξονας, θα πρέπει να βρούνε και κατά πόσο έχει συντηρηθεί σωστά το συγκεκριμένο ιπτάμενο μέσο».

Εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν υπήρξε μηχανική βλάβη ή εάν η πτώση οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα.

Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο η τελική απάντηση αναμένεται από την έρευνα του αρμόδιου φορέα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί το σχετικό πόρισμα, το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σημαντικό στοιχείο θεωρούνται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Σίφνο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου στις 18:17, όταν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για την πτώση, στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Έμπειρος ο χειριστής

Ο 55χρονος χειριστής περιγράφεται από ανθρώπους του επαγγελματικού του περιβάλλοντος ως ιδιαίτερα έμπειρος, με χιλιάδες ώρες πτήσης. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και μετά την αποστρατεία του συνέχισε επαγγελματικά ως χειριστής ελικοπτέρων.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν στοιχεία από την τελευταία επικοινωνία του με το Κέντρο Ελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διαπιστωθεί εάν κατά την επικοινωνία αυτή υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά σε πρόβλημα ή δυσλειτουργία του ελικοπτέρου.

Η συντριβή σημειώθηκε πολύ κοντά σε κατοικίες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς υπήρξε κίνδυνος για περισσότερα θύματα.

Η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο με δύο πυροσβέστες και ένα όχημα και προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις δημιούργησαν περίμετρο ασφαλείας, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών και των υπόλοιπων συνεργείων.

Στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής, ενώ αρχικά δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τον αριθμό των επιβαινόντων. Στη συνέχεια, όμως, επιβεβαιώθηκε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα, τα οποία και έχασαν τη ζωή τους.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή.

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