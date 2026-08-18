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18.08.2026 08:05

Ξεκίνησε το κύμα επιστροφής των αδειούχων – Γύρισαν με πλοία 48.790 επιβάτες

18.08.2026 08:05
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Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, με τους ταξιδιώτες να επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η Δευτέρα 17 Αυγούστου ήταν μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς συνολικά περισσότεροι από 90.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από και προς τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα τρία λιμάνια αναχώρησαν συνολικά 43.764 επιβάτες, ενώ προς αυτά επέστρεψαν 48.790 επιβάτες.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την έναρξη της επιστροφής των εκδρομέων, καθώς για πρώτη φορά το ισοζύγιο μεταξύ αναχωρήσεων και αφίξεων γέρνει αισθητά προς την πλευρά των επιστροφών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κίνηση στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, όπου η διαφορά μεταξύ εκείνων που αναχώρησαν και εκείνων που επέστρεψαν παραμένει μικρή.

Ενδεικτικά, από το λιμάνι του Λαυρίου αναχώρησαν 2.865 επιβάτες, ενώ επέστρεψαν 2.921, δηλαδή περίπου 56 περισσότεροι επιβάτες από όσους έφυγαν.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι επιστροφές έχουν ήδη αρχίσει να ενισχύονται, χωρίς ωστόσο να έχει κορυφωθεί ακόμη το κύμα επιστροφής των αδειούχων.

Στον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να καταγραφεί ακόμη μεγαλύτερη κίνηση, καθώς σταδιακά ολοκληρώνεται η περίοδος των θερινών διακοπών και περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν στην Αττική.

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