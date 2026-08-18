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18.08.2026 07:26

Καλαμαριά: Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονης από τον σύντροφό της

18.08.2026 07:26
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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Οι κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν έντονες φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα ένα ζευγάρι, έναν 29χρονο άνδρα και μία 27χρονη γυναίκα.

Η 27χρονη έφερε εμφανή τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο. Οι αστυνομικοί τη ρώτησαν τι είχε συμβεί, ενώ ο 29χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε.

Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου, ενώ η 27χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της.

Παρά την παρουσία των αστυνομικών και τα εμφανή τραύματα, η 27χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση σε βάρος του 29χρονου.

Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν για τις διαθέσιμες επιλογές προστασίας που προβλέπονται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ άλλων για τη δυνατότητα φιλοξενίας σε ασφαλή δομή για κακοποιημένες γυναίκες, καθώς και για την εγκατάσταση της εφαρμογής Panic Button στο κινητό της.

Η γυναίκα φέρεται να αρνήθηκε τις συγκεκριμένες επιλογές και, μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής της εξέτασης στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, επέστρεψε στην κατοικία της.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δεν εξαρτάται από την υποβολή μήνυσης, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 29χρονου και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα.

Πλέον, αναμένεται να εξεταστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, οι ισχυρισμοί του 29χρονου, αλλά και το εάν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά ή καταγγελίες σε βάρος του.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η διερεύνηση του ιστορικού της σχέσης του ζευγαριού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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