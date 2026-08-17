Φωτιά σε δασική έκταση στο Καρπενήσι

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας, 17/8, στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγόξυλο στο Καρπενήσι.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 21:30 και στην περιοχή έσπευσαν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 4 οχήματα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
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