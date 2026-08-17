search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 22:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2026 21:49

Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τροιζήνα – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς

17.08.2026 21:49
sillipsi_andras_pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τροιζήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άνδρας ηλικίας 40 ετών, φέρεται να προκάλεσε, γύρω στις 04:09, πυρκαγιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Κατά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά την εξέταση του ο δράστης ομολόγησε την πράξη του.

Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τον εν λόγω δράστη υπήρχαν και άλλες εννέα περιπτώσεις πυρκαγιών που ήταν στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και οι οποίες έχουν εκδηλωθεί σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2024. Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εν λόγω δικογραφία με τους 9 εμπρησμούς συσχετίζεται με την εμπλοκή του στο πρόσθετο περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν είχαμε οπτική επαφή, νομίζαμε ότι πέσαμε πάνω σε καλώδια», κατέθεσαν οι διασωθέντες χειριστές από τη σύγκρουση ελικοπτέρων στη φωτιά στην Ψάθα

Τραγωδία στη Σίφνο: Νιόπαντρο ζευγάρι, στον μήνα του μέλιτος, ανάμεσα στα τρία θύματα της συντριβής του ελικοπτέρου – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Γιάννενα: Καλοκαιρινή μπόρα μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια – Χαλαζόπτωση στην περιοχή της Ανατολής (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump oval office 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλείνει την πόρτα σε παράταση του μνημονίου με το Ιράν – «Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη»

aade-santorini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τροιζήνα – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς

karetsas-konstantelias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ελληνικό δίδυμο της Ντόρτμουντ: Η ανάρτηση της ομάδας με Κωνσταντέλια και Καρέτσα  

sigkrousi-elikopterwn-psatha
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχαμε οπτική επαφή, νομίζαμε ότι πέσαμε πάνω σε καλώδια», κατέθεσαν οι διασωθέντες χειριστές από τη σύγκρουση ελικοπτέρων στη φωτιά στην Ψάθα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

ireland troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό: Οι 5 έφηβοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ιρλανδία, φέρονται να οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα για… challenge στα σόσιαλ

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

ntrismpioti
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 22:49
trump oval office 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλείνει την πόρτα σε παράταση του μνημονίου με το Ιράν – «Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη»

aade-santorini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τροιζήνα – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς

1 / 3