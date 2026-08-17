Τραγωδία στη Σίφνο: Νιόπαντρο ζευγάρι, στον μήνα του μέλιτος, ανάμεσα στα τρία θύματα της συντριβής του ελικοπτέρου – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Takeaways by to pontiki AI Τρία άτομα, ο πιλότος Γιώργος Ράικος και το ζευγάρι Αλεξάντερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Το ελικόπτερο συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, λίγο μετά την απογείωσή του από το Μαρκόπουλο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν έναν ασυνήθιστο θόρυβο και καπνό πριν από την πτώση, υποδεικνύοντας πιθανή μηχανική βλάβη ή απώλεια του ουραίου στροφείου.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες στο σημείο του δυστυχήματος για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη Σίφνο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στο ελικοδρόμιο στο κέντρο του νησιού, στην περιοχή Θόλος.

Ένα ζευγάρι νεόνυμφων αλλοδαπών – πιθανότατα Άγγλοι- επέβαινε στο ελικόπτερο που κατέπεσε το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στην μονή Ιεράς Βρύσης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα – μαζί και ο πιλότος του ελικοπτέρου.

Πρόκειται για τους: Ράικο Γιώργο, πιλότο

Αλεξάντερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του.

Όπως δείχνουν τα αποκλειστικά πλάνα του topontiki.gr, το ελικόπτερο συντρίβεται και τυλίγεται άμεσα στις φλόγες. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

Αντιδήμαρχος Σίφνου: Ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος – Οι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν ακαριαία

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σίφνου, Μανώλη Φουτουλάκη, ο οποίος μίλησε στον Alpha, αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου άκουσαν έναν παράξενο θόρυβο, ενδεχομένως από κάποια μηχανική βλάβη. Μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν να βγαίνει καπνός από το ελικόπτερο, ενώ προσέγγιζε το ελικοδρόμιο.



Σύμφωνα με τον κ.Φουτουλάκη, τα τρία άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ από το ελικόπτερο πρακτικά δεν έμεινε τίποτα: Η τραγωδία έγινε ενώ το ελικόπτερο βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των πενήντα μέτρων από την πίστα του ελικοδρομίου. Με βάση τις μαρτυρίες και τα έως τώρα δεδομένα, εκτιμάται ως πιθανότερη αιτία για την τραγωδία, η απώλεια του ουραίου στροφείου.

«Ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο και ακαριαία είδαμε τον καπνό»

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε, μιλώντας στο Mega, ότι δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου ακούστηκε ένας περίεργος θόρυβος και αμέσως μετά είδε τον καπνό, ενώ έσπευσαν στο σημείο της συντριβής για να βοηθήσουν όπως μπορούσαν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και συνετρίβη κατά την προσγείωση στo νησί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση #πυρκαγιάς σε αυτό, στην περιοχή Θόλος στη νήσο Σίφνο. Επιχειρούν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Οι Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση στο σημείο της συντριβής, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννενα: Καλοκαιρινή μπόρα μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια – Χαλαζόπτωση στην περιοχή της Ανατολής (Video)

Σίφνος: Νεόνυμφο ζευγάρι αλλοδαπών στα θύματα από την πτώση του ελικοπτέρου

Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τρίτη και εξασθένηση των ανέμων











