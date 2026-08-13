Νοσοκομείο Σύρου: Οργή για την ΕΔΕ στην πρόεδρο των εργαζομένων που κατήγγειλε υποστελέχωση

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Την έντονη αντίδρασή του για τη διενέργεια ΕΔΕ σε βάρος της προέδρου του Σωματείου, Κατερίνας Καλογεράκη για δημόσιες τοποθετήσεις της, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου.

Με ανακοίνωσή του καταγγέλλει σειρά διοικητικών ενεργειών, τις οποίες χαρακτηρίζει εκφοβιστικές και αυταρχικές, και ζητά την άμεση ακύρωση της ΕΔΕ.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων καταγγέλλει «τη νέα, πρωτοφανή, για την σύγχρονη ιστορία του Νοσοκομείου Σύρου, επίδειξη αυταρχισμού της Διοίκησης του Νοσοκομείου: τη στοχοποίηση της Προέδρου του Σωματείου και την εμπλοκή της σε διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για δηλώσεις της σε τοπικά ΜΜΕ!

Το τελευταίο διάστημα, η Διοίκηση έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ ενεργειών εκφοβισμού και φίμωσης του προσωπικού, με μοναδικό στόχο να υποτάξει τους εργαζόμενους, να αποτρέψει τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και να αποκρύψει από τους πολίτες της περιοχής τη δραματική κατάσταση και τα οξυμένα προβλήματα του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα καταγγέλλουμε:

Την αδικαιολόγητη και αιφνιδιαστική μετακίνηση 19 εργαζομένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που προκάλεσε προσωρινή δυσλειτουργία σε πολλά τμήματα, χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι οι αποφάσεις της Διοίκησης οφείλουν να είναι ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ Το «κόψιμο» κανονικών αδειών προσωπικού που είχαν ήδη εγκριθεί από τους προϊσταμένους, χωρίς καμία αιτιολογία. Υπενθυμίζουμε ότι η διαρκής υποστελέχωση δεν αποτελεί «έκτακτη ανάγκη», αλλά αποτέλεσμα των πολιτικών τους Την απαράδεκτη κλήση εργαζομένου από τη διευθύνουσα ώστε να δώσει εξηγήσεις για όσα είπε στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης του σωματείου. Πράξη που αποτελεί ευθεία παρέμβαση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Τις ευθείες απειλές προς το προσωπικό για εκχώρηση των υπηρεσιών τους σε ιδιωτικές εταιρείες (εργολάβους).

Η Διοίκηση οφείλει να καταλάβει ότι η πραγματική ηγεσία δεν επιβάλλεται με τον αυταρχισμό και τις απειλές. Ο φόβος έχει «κοντά ποδάρια» και παράγει μόνο αμφίβολα και επικίνδυνα αποτελέσματα. Μια διοίκηση που σέβεται τον ρόλο της εμπνέει το προσωπικό, στηρίζει τους εργαζόμενους στο δύσκολο έργο τους και επιλύει τα προβλήματα αντί να τα συγκαλύπτει.

Παράλληλα δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ότι με αυτές τις πρακτικές επιδεινώνει την κατάσταση: αφενός ωθεί τους εργαζόμενους που υπηρετούν σήμερα να αποχωρήσουν με κάθε τρόπο, αφετέρου καθιστούν το Νοσοκομείο μας περισσότερο απωθητικό για νέες προσλήψεις.

Η διενέργεια ΕΔΕ και η κλήση της Προέδρου του Σωματείου επειδή ανέδειξε τα προβλήματα στα ΜΜΕ αποτελεί το αποκορύφωμα αυτής της τακτικής. Η Διοίκηση, αντί να λύνει τα προβλήματα, επιχειρεί να τα κρύψει κάτω από το χαλί, εγκαθιδρύοντας καθεστώς τρομοκρατίας.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα προς κάθε κατεύθυνση:

Οι προσπάθειες εκφοβισμού θα πέσουν στο κενό. Αυτές οι ενέργειες μας κάνουν ακόμα πιο συσπειρωμένους, πιο αποφασιστικούς και πιο δυνατούς. Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν σιωπούμε!

· Απαιτούμε την άμεση παύση της αυταρχικής και εκφοβιστικής συμπεριφοράς της Διοίκησης, την ακύρωση της ΕΔΕ και κάθε προσπάθειας πειθαρχικής ή διοικητικής δίωξης σε βάρος της Προέδρου και των εργαζομένων, την πλήρη και διαφανή αιτιολόγηση κάθε διοικητικής απόφασης, καθώς και τον πλήρη σεβασμό των αδειών του προσωπικού.

· Συνεχίζουμε τον αγώνα για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και δημόσια, δωρεάν υγεία για όλους.

· Καλούμε τα σωματεία εργαζομένων και τους φορείς του νησιού μας να καταδικάσουν την απαράδεκτη ενέργεια μεθόδευσης συνδικαλιστικής δίωξης της Διοίκησης του Νοσοκομείου».

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