Τουρκία: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της Φέτιγιε – Στιγμές τρόμου για τους 115 επιβάτες (Video)

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Φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη, 13/8, σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής τουρκικής παραθαλάσσιας πόλης Φέτιγιε, ανάγκασε τους 115 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων παιδιά, να πηδήξουν με σωσίβια στη θάλασσα, μετέδωσαν τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης.

Δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσβησαν τη φωτιά και οι 115 επιβαίνοντες στο σκάφος απομακρύνθηκαν, τόνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Fethiye'nin en büyük günübirlikte tur teknelerinden İMPARATOR ATİLLA yandı!



Fethiye limanından Katrancı adasına giden 380 kapasiteli 30m'lik sac katamaran gezi teknesi yanarak kullanılmaz hale geldi.



Tüm yolcu ve personel sorunsuz tahliye edilmiş. pic.twitter.com/pNruiKOxYK — Gemi Trafik (@gemitrafik) August 13, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ενοχλήσεις από τον καπνό. Παράλληλα, παιδιά που επέβαιναν στο πλοίο υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, ενώ μέχρι στιγμής οι εθνικότητες των επιβαινόντων δεν έχουν καταστεί σαφείς.

Το σκάφος αχρηστεύτηκε και ξεκίνησε επιχείρηση για τη ρυμούλκησή του στην ακτή, με τις Αρχές να ξεκινούν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

FETHİYE’DE CAN PAZARI: TEKNEDE 115 YOLCU VARDI!



Muğla’nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı.



Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.



Olay, saat 11.00 sıralarında, Fethiye ilçesi… pic.twitter.com/vr4519LNek August 13, 2026

Η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του σκάφους περίπου στις 11 το πρωί στον κόλπο Κατραντσί, σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το σκάφος, αναγκάζοντας τους επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

Ομάδες της ακτοφυλακής και του λιμενικού στάλθηκαν στο σημείο, ενώ άλλα σκάφη στην περιοχή συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

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