search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 19:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2026 18:45

Τουρκία: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της Φέτιγιε – Στιγμές τρόμου για τους 115 επιβάτες (Video)

13.08.2026 18:45
fotia-skafos-tourkia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη, 13/8, σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής τουρκικής παραθαλάσσιας πόλης Φέτιγιε, ανάγκασε τους 115 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων παιδιά, να πηδήξουν με σωσίβια στη θάλασσα, μετέδωσαν τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης.

Δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσβησαν τη φωτιά και οι 115 επιβαίνοντες στο σκάφος απομακρύνθηκαν, τόνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ενοχλήσεις από τον καπνό. Παράλληλα, παιδιά που επέβαιναν στο πλοίο υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, ενώ μέχρι στιγμής οι εθνικότητες των επιβαινόντων δεν έχουν καταστεί σαφείς.

Το σκάφος αχρηστεύτηκε και ξεκίνησε επιχείρηση για τη ρυμούλκησή του στην ακτή, με τις Αρχές να ξεκινούν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του σκάφους περίπου στις 11 το πρωί στον κόλπο Κατραντσί, σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το σκάφος, αναγκάζοντας τους επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

Ομάδες της ακτοφυλακής και του λιμενικού στάλθηκαν στο σημείο, ενώ άλλα σκάφη στην περιοχή συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη (Video)

Η Αίγυπτος που «έμεινε» έξω από τη Μέκκα, και γιατί αυτό ενδιαφέρει περισσότερο την Ελλάδα απ’ όσο φαίνεται

Ολλανδία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ – Ένας νεκρός και τραυματίες (photos/videos)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τη ζωή του έχασε 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας

hormuz 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ελέγχει το Ορμούζ; Ιράν και Τραμπ σε νέα σύγκρουση για τα στρατηγικά Στενά

fotia-skafos-tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της Φέτιγιε – Στιγμές τρόμου για τους 115 επιβάτες (Video)

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

ekriksi-italia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

sindos empristis
ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές – «Συγγνώμη, ξέδινα από τη δουλειά»

american airlines ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Το «χρυσό εισιτήριο» που έγινε εφιάλτης για την American Airlines - Η ιστορία των Rothstein και Vroom, που αγόρασαν ισόβια εισιτήρια α' θέσης και τα ταξίδεψαν έως τελευταίου… μιλίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 19:19
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τη ζωή του έχασε 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας

hormuz 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ελέγχει το Ορμούζ; Ιράν και Τραμπ σε νέα σύγκρουση για τα στρατηγικά Στενά

fotia-skafos-tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της Φέτιγιε – Στιγμές τρόμου για τους 115 επιβάτες (Video)

1 / 3