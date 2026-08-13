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13.08.2026 19:48

Νέο «όχι» στον Κώστα Πάσσαρη από τη ρουμανική Δικαιοσύνη – Απορρίφθηκε ξανά το αίτημα αποφυλάκισης

13.08.2026 19:48
PASSARIS

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Σε φυλακή της Ρουμανίας παραμένει ο Κώστας Πάσσαρης, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ απέρριψε οριστικά την Πέμπτη, 13/8, το αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.

Η νέα απόφαση έρχεται μετά την απόρριψη αντίστοιχου αιτήματος από το δικαστήριο της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ που επικαλούνται δικαστικά έγγραφα, ο Πάσσαρης έχει συμπληρώσει περισσότερα από 24 χρόνια εγκλεισμού για ανθρωποκτονία.

Η ρουμανική νομοθεσία προβλέπει ότι για να εξεταστεί η δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 χρόνια κράτησης – χρονικό όριο που ο Πάσσαρης έχει ήδη ξεπεράσει.

Γιατί απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να βγει από τις φυλακές της Κραϊόβα.

Στην αξιολόγηση του αιτήματος εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η συμπεριφορά του κρατουμένου και οι ενδείξεις ουσιαστικού σωφρονισμού, ενώ συνεκτιμάται και το ποινικό του παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Πάσσαρης καταδικάστηκε στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003 για τη δολοφονία δύο υπαλλήλων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.

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