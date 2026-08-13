search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 19:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2026 19:01

Ποιος ελέγχει το Ορμούζ; Ιράν και Τραμπ σε νέα σύγκρουση για τα στρατηγικά Στενά

13.08.2026 19:01
hormuz 55- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στηλίτευσαν σήμερα «τα ψέματα» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε χθες πως η χώρα του έχει τον «πλήρη» έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

«Οι αναληθείς ισχυρισμοί των ΗΠΑ σύμφωνα με τους οποίους τα πλοία διασχίζουν κανονικά τα Στενά του Ορμούζ (…) δεν είναι τίποτα άλλο από ψέματα και επινοήσεις», δήλωσε ο Ιμπραΐμ Ζολφαγκάρι, ο εκπρόσωπος Τύπου της κεντρικής διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια.

Το Ορμούζ παραμένει «υπό την πλήρη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κανένα εμπορικό ή πετρελαιοφόρο πλοίο δεν είχε ούτε θα έχει τη δυνατότητα να περνάει με ασφάλεια από εκεί χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων”», πρόσθεσε σε βίντεο που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες με ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social πως οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη» έλεγχο των Στενών και θα τον «διατηρήσουν».

Νωρίτερα, ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν είχε επίσης διαψεύσει τις δηλώσεις του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Σήμερα, βλέπετε πως τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ότι η χώρα μας συνεχίζει την πορεία της με ασφάλεια», είπε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής μονάδας Μπασίτζ της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χοσεΐν Ταΐμπ.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών ξεκίνησαν εκ νέου στις αρχές Ιουλίου, όταν κατέρρευσε το μνημόνιο συνεννόησης που είχε συναφθεί τον Ιούνιο με στόχο να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις έχουν σταματήσει από τα τέλη Ιουλίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη το έχει διαψεύσει, δηλώνοντας από την πλευρά της ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν σχετικά με μια μελλοντική διαδρομή για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ για «εσφαλμένους υπολογισμούς» που συνδέονται με αστοχίες των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Ένα παράδειγμα: ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Τώρα, ένας λανθασμένος υπολογισμός ακόμα πιο σημαντικός στα Στενά του Ορμούζ», έγραψε στο Χ.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός βουλευτής Μπεχνάμ Σαεντί, μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας, επιβεβαίωσε πως στα ισραηλινά πλοία και στα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα απαγορευτεί η διέλευση από τα Στενά.

«Τα πλοία που ανήκουν στο σιωνιστικό καθεστώς δεν θα έχουν σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, είτε εν καιρώ πολέμου είτε εν καιρώ ειρήνης», δήλωσε στην ιρανική τηλεόραση, προσθέτοντας πως «στα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα απαγορεύεται επίσης η διέλευση».

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη (Video)

Η Αίγυπτος που «έμεινε» έξω από τη Μέκκα, και γιατί αυτό ενδιαφέρει περισσότερο την Ελλάδα απ’ όσο φαίνεται

Ολλανδία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ – Ένας νεκρός και τραυματίες (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τη ζωή του έχασε 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας

hormuz 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ελέγχει το Ορμούζ; Ιράν και Τραμπ σε νέα σύγκρουση για τα στρατηγικά Στενά

fotia-skafos-tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της Φέτιγιε – Στιγμές τρόμου για τους 115 επιβάτες (Video)

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

ekriksi-italia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

sindos empristis
ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές – «Συγγνώμη, ξέδινα από τη δουλειά»

american airlines ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Το «χρυσό εισιτήριο» που έγινε εφιάλτης για την American Airlines - Η ιστορία των Rothstein και Vroom, που αγόρασαν ισόβια εισιτήρια α' θέσης και τα ταξίδεψαν έως τελευταίου… μιλίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 19:14
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τη ζωή του έχασε 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας

hormuz 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ελέγχει το Ορμούζ; Ιράν και Τραμπ σε νέα σύγκρουση για τα στρατηγικά Στενά

fotia-skafos-tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της Φέτιγιε – Στιγμές τρόμου για τους 115 επιβάτες (Video)

1 / 3