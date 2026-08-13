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13.08.2026 20:00

«Snake Island»: Adrien Brody και Sean Penn πρωταγωνιστούν στο θρίλερ για το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream

13.08.2026 20:00
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credit: AP

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Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Άντριεν Μπρόντι (Adrien Brody) και Σον Πεν (Sean Penn) ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία του Νταγκ Λάιμαν (Doug Liman) με τίτλο «Snake Island».

Το πρότζεκτ καταπιάνεται με ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του ρωσο-ουκρανικού πολέμου: τη δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το σενάριο ακολουθεί μια μυστική ομάδα Ουκρανών δυτών σε μια υποβρύχια αποστολή υψηλού ρίσκου, την ώρα που οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται επικίνδυνα, λίγους μήνες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι οι πραγματικές ταυτότητες των υπευθύνων παραμένουν άγνωστες, με το συμβάν να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της σύγκρουσης, πυροδοτώντας διεθνείς έρευνες και πληθώρα σεναρίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Κροατία και αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο καταξιωμένος Χένρι Μπράχαμ (Henry Braham).

Το φιλόδοξο πολιτικό θρίλερ αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του Λάιμαν με τον Σον Πεν, 16 χρόνια μετά το «Fair Game» το οποίο είχε διεκδικήσει τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών.

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