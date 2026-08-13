«Snake Island»: Adrien Brody και Sean Penn πρωταγωνιστούν στο θρίλερ για το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream

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Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Άντριεν Μπρόντι (Adrien Brody) και Σον Πεν (Sean Penn) ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία του Νταγκ Λάιμαν (Doug Liman) με τίτλο «Snake Island».

Το πρότζεκτ καταπιάνεται με ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του ρωσο-ουκρανικού πολέμου: τη δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το σενάριο ακολουθεί μια μυστική ομάδα Ουκρανών δυτών σε μια υποβρύχια αποστολή υψηλού ρίσκου, την ώρα που οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται επικίνδυνα, λίγους μήνες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

SEAN PENN and ADRIEN BRODY have been cast in Doug Liman’s SNAKE ISLAND — currently filming in Croatia.



The film tackles the covert operation involving Ukrainian divers who allegedly bombed the Nord Stream pipeline in 2022.https://t.co/tV9XGppY9L pic.twitter.com/A0xP1HcDXW — Reel Updates (@worldofreel) August 12, 2026

Σημειώνεται ότι οι πραγματικές ταυτότητες των υπευθύνων παραμένουν άγνωστες, με το συμβάν να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της σύγκρουσης, πυροδοτώντας διεθνείς έρευνες και πληθώρα σεναρίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Κροατία και αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο καταξιωμένος Χένρι Μπράχαμ (Henry Braham).

Το φιλόδοξο πολιτικό θρίλερ αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του Λάιμαν με τον Σον Πεν, 16 χρόνια μετά το «Fair Game» το οποίο είχε διεκδικήσει τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών.

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