Άργος: Άγρια επίθεση σε διασώστη του ΕΚΑΒ – Διεκομίσθη τραυματισμένος στο νοσοκομείο

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Επίθεση σε διασώστη του ΕΚΑΒ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 13/8, στο Άργος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την παροχή βοήθειας σε άνδρα που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στην κεντρική πλατεία Αγίου Πέτρου, προκειμένου να παραλάβει αλλοδαπό που ήταν σε κατάσταση μέθης.

Κατά την προσπάθεια των διασωστών να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ένας άνδρας από την παρέα του επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σε έναν από τους διασώστες.

Ο διασώστης τραυματίστηκε από τα χτυπήματα που δέχτηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ Αργολίδας για την επίθεση

Το ΕΚΑΒ Αργολίδας καταδίκασε το περιστατικό, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στον διασώστη. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό σωματικής επίθεσης σε βάρος συναδέλφου διασώστη στο ΕΚΑΒ Αργολίδας τον οποίον χειροδίκησαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ βρισκόμαστε καθημερινά στην πρώτη γραμμή προσφέροντας υπηρεσίες υγείας και βοήθειας στους πολίτες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Κάθε μορφή βίας λεκτικής ή σωματικής, απέναντι στους επαγγελματίες υγείας είναι απολύτως απαράδεκτη και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον συνάδελφο και καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο σεβασμός προς τους διασώστες, τους επαγγελματίες υγείας και γενικότερα τους λειτουργούς που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Υπεύθυνος ΕΚΑΒ Αργολίδας

Οψιμούλης Βασίλειος».

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