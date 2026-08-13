search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 21:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2026 20:24

Άργος: Άγρια επίθεση σε διασώστη του ΕΚΑΒ – Διεκομίσθη τραυματισμένος στο νοσοκομείο

13.08.2026 20:24
asthenoforo

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επίθεση σε διασώστη του ΕΚΑΒ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 13/8, στο Άργος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την παροχή βοήθειας σε άνδρα που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στην κεντρική πλατεία Αγίου Πέτρου, προκειμένου να παραλάβει αλλοδαπό που ήταν σε κατάσταση μέθης.

Κατά την προσπάθεια των διασωστών να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ένας άνδρας από την παρέα του επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σε έναν από τους διασώστες.

Ο διασώστης τραυματίστηκε από τα χτυπήματα που δέχτηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ Αργολίδας για την επίθεση

Το ΕΚΑΒ Αργολίδας καταδίκασε το περιστατικό, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στον διασώστη. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό σωματικής επίθεσης σε βάρος συναδέλφου διασώστη στο ΕΚΑΒ Αργολίδας τον οποίον χειροδίκησαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ βρισκόμαστε καθημερινά στην πρώτη γραμμή προσφέροντας υπηρεσίες υγείας και βοήθειας στους πολίτες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Κάθε μορφή βίας λεκτικής ή σωματικής, απέναντι στους επαγγελματίες υγείας είναι απολύτως απαράδεκτη και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον συνάδελφο και καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο σεβασμός προς τους διασώστες, τους επαγγελματίες υγείας και γενικότερα τους λειτουργούς που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Υπεύθυνος ΕΚΑΒ Αργολίδας

Οψιμούλης Βασίλειος».

Διαβάστε επίσης:

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Μενίδι

Τη ζωή του έχασε 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Νέας Μηχανιώνας

Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας για την απόφαση του ΣτΕ: Συνταγματικό το πλαίσιο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, δεν χάνεται το ακαδημαϊκό έτος





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vitioforo-motosikleta
ΕΛΛΑΔΑ

«Αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», λέει ο μοτοσικλετιστής που είδε το βυτιοφόρο να έρχεται κατά πάνω του (Video)

pyrosvestis siviri
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα της εκκένωσης της Σίβηρης – Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστη (Video)

apostolos-xristou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 50μ. ύπτιο με… άγχος ο Χρήστου (Video)

xalkidiki-89234
ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη φωτιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

ntountounaki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 100μ. πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

oukrania-ipa-askisi-drones-germania-8
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ουκρανοί «θέρισαν» τους Αμερικανούς σε άσκηση στη Γερμανία - Τα ουκρανικά drones «διέλυσαν» αμερικανικά τεθωρακισμένα (Photos)

avgerinos_siourdakis_kokotsakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αυγερινός και Κοκοτσάκης βλέπουν συγγενείς των Τεμπών και πρώην στελέχη της Καρυστιανού – Ο ρόλος του Σιουρδάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 21:21
vitioforo-motosikleta
ΕΛΛΑΔΑ

«Αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», λέει ο μοτοσικλετιστής που είδε το βυτιοφόρο να έρχεται κατά πάνω του (Video)

pyrosvestis siviri
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα της εκκένωσης της Σίβηρης – Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστη (Video)

apostolos-xristou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 50μ. ύπτιο με… άγχος ο Χρήστου (Video)

1 / 3