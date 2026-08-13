Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα της εκκένωσης της Σίβηρης – Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστη (Video)

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Δραματικές εικόνες καταγράφηκαν σήμερα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και τουριστών.

Ο πυροσβέστης κατέρρευσε στην παραλία, με διασώστη να σπεύδει στο πλευρό του και να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.

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