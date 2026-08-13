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13.08.2026 22:50

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ 3-2: Live η μάχη για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League

13.08.2026 22:50
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Να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα και να περάσει στα πλέι οφ του Europa League επιχειρεί αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ. Η ρεβάνς στο «Λόττο Παρκ» αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Live η εξέλιξη του σκορ:

3-2 μειώνει ο ΠΑΟΚ με πέναλτι του Γερεμέγεφ στο 88΄

3-1 η Άντερλεχτ με τον Σίκαν στο 56′

2-1 Γκολ για την Άντερλεχτ με τον Άμπρος στο 47′

Γκολ ο ΠΑΟΚ 1-1 ισοφάρισε με τον Ζίβκοβιτς στο 34′

1-0 Γκολ για την Άντερλεχτ με τον Πετρό στο 20′

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου

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