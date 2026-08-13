Παραλίγο και δεύτερο θύμα στην Κίμωλο – Το ρεύμα «χτύπησε» και τη μητέρα του 17χρονου, που βρήκε νεκρό τον γιο της από ηλεκτροπληξία (Video)

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στην Κίμωλο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή τους ο 17χρονος, ενώ έκανε μπάνιο στην κατοικία όπου παραθέριζε με την οικογένειά του. Το σπίτι έχει σφραγιστεί, ενώ οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρολογική του εγκατάσταση, με την ιατροδικαστική έκθεση και την τεχνική πραγματογνωμοσύνη να αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του γιατρού της Κιμώλου για όσα συνέβησαν όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα της μητέρας του παιδιού. Όπως ανέφερε στο STAR ο Αγαπητός Ξάνθης, διευθυντής ΕΣΥ και μετακινούμενος γιατρός του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Κιμώλου, η γυναίκα τον ενημέρωσε ότι είχε βρει τον γιο της χωρίς τις αισθήσεις του στη ντουζιέρα του μπάνιου. Ωστόσο, την ώρα που του μιλούσε, «χτυπούσε» και την ίδια το ρεύμα.

«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα το μεσημέρι ότι βρήκε το παιδί της, στην ντουζιέρα του μπάνιου που βρισκόταν έξω από το σπίτι -ένα δωματιάκι έξω από το σπίτι- χωρίς να αναπνέει. Μου είπε ότι μάλλον είχε πάθει ηλεκτροπληξία. Της λέω εκείνη την ώρα “πού το ξέρετε; Τι ηλεκτροπληξία; Πέστε μου γρήγορα”. Μου λέει “με χτυπάει και εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή”. Της λέω “κλείστε κατευθείαν τον γενικό”. Την ώρα που της το έλεγα μου λέει η γυναίκα “τώρα δεν έχω ρεύμα”. Έπεσε εκείνη την ώρα. Και ευτυχώς που συνέβη γιατί όπως καταλαβαίνετε μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία και αυτή και να είχαμε δύο δράματα», περιέγραψε ο κ. Ξάνθης.

«Με το που έπιασε το “τηλεφωνάκι” του μπάνιου, τελείωσε»

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 9/8, ενώ από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο βρέθηκε η κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της κατοικίας.

Σύμφωνα με συγγενή του 17χρονου, ο οποίος μίλησε στον ALPHA, το παιδί «με το που μπήκε μέσα και έπιασε το “τηλεφωνάκι” του μπάνιου τελείωσε». Ο ίδιος περιέγραψε την κατοικία ως «καλοκαιρινό» σπίτι, στο οποίο «ερχόντουσαν δηλαδή κάτι ημέρες». Όπως είπε ακόμη, επρόκειτο για «παλιό σπίτι που πριν κάμποσα χρόνια είχε να γίνει ανακαίνιση».

Ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, από την πλευρά του, είχε αναφερθεί στο διάλογο που είχε με τη μητέρα: «Της λέω, ρε παιδί μου δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο; Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”».

«Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία του ‘70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο εκεί που έγινε το… τέτοιο είναι εξωτερικό, ξέρεις, εκτός κτιρίου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο δήμαρχος του νησιού ήταν ο εκείνος που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε απάντησε: «Φυσικά. Εάν το ήξερα θα το είχα δώσει;».

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