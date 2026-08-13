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13.08.2026 23:26

ΗΠΑ: Τρεις εκτελέσεις θανατοποινιτών την ίδια ημέρα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια

13.08.2026 23:26
death

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Δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν σήμερα στις ΗΠΑ και αναμένεται να ακολουθήσει η εκτέλεση ενός ακόμη, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια που πραγματοποιούνται τρεις εκτελέσεις την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή (DPIC).

Ο 66χρονος Άντονι Χάινς εκτελέστηκε στο Τενεσί με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της Κάθριν Τζένκινς, υπαλλήλου σε μοτέλ, το 1985.

Με χορήγηση θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος εκτελέστηκε επίσης στην Οκλαχόμα ο 70χρονος Κάρλος Γκουέστα-Ροδρίγκες. Είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου του, Ολίμπια Φίσερ, το 2003.

Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης, τοπική ώρα –στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ελλάδα– έχει προγραμματιστεί στην Αλαμπάμα η εκτέλεση του 42χρονου Τζέρεμι Γουίλιαμς.

Ο Γουίλιαμς είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός πεντάχρονου κοριτσιού το 2021.

Εφόσον πραγματοποιηθεί και αυτή η εκτέλεση, θα είναι η πρώτη φορά από το 2010 που τρεις θανατοποινίτες εκτελούνται στις ΗΠΑ μέσα στην ίδια ημέρα.

Στις 21 οι εκτελέσεις μέσα στο 2026

Η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκαν τρεις εκτελέσεις θανατοποινιτών την ίδια ημέρα ήταν στις 7 Ιανουαρίου 2010.

Τότε είχαν γίνει εκτελέσεις στις πολιτείες του Τέξας, της Λουιζιάνα και του Οχάιο.

Σε όλη τη χώρα έχουν πραγματοποιηθεί φέτος 21 εκτελέσεις θανατοποινιτών, όλες με ενέσιμα διαλύματα.

Από αυτές, 12 έγιναν στη Φλόριντα, τέσσερις στο Τέξας, τρεις στην Οκλαχόμα, μία στο Τενεσί και μία στην Αριζόνα.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 47 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ. Ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τον μέσο όρο των περίπου 20 εκτελέσεων ετησίως κατά την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος από το 2009, όταν είχαν καταγραφεί 52.

Σε 23 πολιτείες έχει καταργηθεί η θανατική ποινή

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.

Σε ακόμη τρεις πολιτείες –την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατόπιν εντολής των κυβερνητών τους.

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