Conference League: Η Χράντετς Κράλοβε στον δρόμο του Παναθηναϊκού – H ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντίπαλος του ΟΦΗ στο Europa League

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Η Χράντετς Κράλοβε θα αποτελέσει το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού πριν από την είσοδό του στον όμιλο του Conference League, μετά τον αποκλεισμό της τσεχικής ομάδας από την Μπεσίκτας. Την ίδια ώρα, ο Στράτος Σβάρνας χάρισε στη Ρακόβ Τσεστόχοβα την πρόκριση στα play off της διοργάνωσης, ενώ η ΤΣΣΚΑ Σόφιας πέρασε με μεγάλη δυσκολία στην επόμενη φάση του Europa League, όπου θα βρει απέναντί της τον ΟΦΗ.

Η Χράντετς Κράλοβε αντίπαλος του Παναθηναϊκού

Μετά τις προκρίσεις επί της Πάκσι και της ΤΣΣΚΑ 1948, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Χράντετς Κράλοβε, η οποία «μεταφέρθηκε» στο Conference League έπειτα από τον αποκλεισμό της από την Μπεσίκτας στο Europa League.

Στην αποψινή αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη, η τουρκική ομάδα επικράτησε με 1-0, χάρη στο γκολ του Τσέρνι στο 40ό λεπτό. Η Μπεσίκτας είχε νικήσει με το ίδιο σκορ και στο πρώτο παιχνίδι στο Χράντετς Κράλοβε και έτσι εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι Τσέχοι, από την πλευρά τους, θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την επόμενη Πέμπτη, 20 Αυγούστου. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου, στην Τσεχία.

Η σύνθεση της Χράντετς Κράλοβε (Νταβίντ Χορέις): Ζαντράζιλ, Τσεχμ Τσίχακ, Ουρίντσατ, Λούντβιτσεκ, Χόρακ, Ντάντσακ (74΄ Τρούμπατς), Νταρίντα, Σλόντσικ (64΄ Ουμάρ), Μίχαλικ, Φαν Μπιούρεν (74΄ Βικάνοβα).

Ο Σβάρνας έστειλε τη Ρακόβ στα play off

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στράτο Σβάρνα, η Ρακόβ Τσεστόχοβα εξασφάλισε την πρόκρισή της στα play off του Conference League.

Ο Έλληνας στόπερ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και χάρισε στην πολωνική ομάδα τη νίκη με 1-0 επί της Χάμαρμπι στη Σουηδία.

Σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα, η Ρακόβ πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλιτ.

Καρδιοχτύπησε, αλλά προκρίθηκε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η πρόκριση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα play off του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, έμοιαζε ουσιαστικά εξασφαλισμένη μετά το εκτός έδρας 3-0 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο παιχνίδι του Γ΄ προκριματικού γύρου.

Η ρεβάνς στη Σόφια, ωστόσο, εξελίχθηκε σε θρίλερ για τη βουλγαρική ομάδα, η οποία κινδύνεψε ακόμη και με έναν αποκλεισμό-σοκ, προτού τελικά εξασφαλίσει την πρόκριση παρά την ήττα της με 3-1.

Τα γκολ των Ισραηλινών σημείωσαν ο Πέρετζ στο 12΄, ο Σόκλερ στο 61΄ και ο Λαπούκοφ με αυτογκόλ στο 69΄, ενώ για τους γηπεδούχους σκόραρε ο Στέφανο Σένσι στο 66΄.

Έτσι, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το πρώτο παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου, στη Σόφια.

Η σύνθεση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Παστόρ, Τ. Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοφ (73΄ Μπραχίμι), Γκμπαμίν, Ζορντάο (66΄ Ετό), Σένσι, Εμπόνγκ, Γκοντόι (69΄ Ζβάρτς), Πίττας.

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