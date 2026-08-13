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13.08.2026 18:27

Σχέδιο ανατροπής Ινφαντίνο και ριζικής μεταρρύθμισης της FIFA από την UEFA

13.08.2026 18:27
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Η UEFA και οι σύμμαχοί της επιθυμούν η προεδρία της FIFA να εναλλάσσεται μεταξύ των συνομοσπονδιών, ώστε η FIFA να μην αποκτήσει ποτέ ξανά πρόεδρο με την εξουσία που συγκέντρωσε ο Ινφαντίνο.

Η συμμαχία υπό την ηγεσία της UEFA εξετάζει σχέδια για την εναλλαγή της προεδρίας της FIFA μεταξύ των συνομοσπονδιών, με στόχο να περιοριστεί η ισχύς του αξιώματος, σε περίπτωση που ο Τζάνι Ινφαντίνο αναγκαστεί τελικά να αποχωρήσει.

Στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μαίνεται ακόμη ο εμφύλιος που ξέσπασε με αφορμή το σχέδιο FIFA Forward Enterprise, ο οποίος έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν πόλεμο φθοράς με στόχο την απομάκρυνση του Ελβετοϊταλού αξιωματούχου. Καθώς ο Ινφαντίνο οχυρώνεται στη θέση του, η UEFA και οι σύμμαχοί της έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα.

Πολλοί από τους ηγέτες του ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Σάλτσμπουργκ για το UEFA Super Cup, στην πρώτη ευκαιρία που είχαν να συναντηθούν διά ζώσης ως ομάδα μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη FIFA.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, φέρεται να πραγματοποίησε αρκετές συναντήσεις, με την παρουσία του επικεφαλής της Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Αφρικής (CAF), Πατρίς Μοτσεπέ, να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της προηγούμενης στήριξης της CAF προς τον Ινφαντίνο.

Μεταξύ των θεμάτων που, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκαν στο Σάλτσμπουργκ ήταν η διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης της διακυβέρνησης της FIFA, καθώς και η σύνταξη ενός κειμένου πολιτικής που θα περιγράφει τη μελλοντική δομή και τις αρχές του οργανισμού.

Ορισμένες πηγές θεωρούν ενδεικτικό ότι οι προτάσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά τη FIFA και όχι τις ηπειρωτικές συνομοσπονδίες. Αυτό συνδέεται εν μέρει με τα σχέδια για τον τρόπο με τον οποίο θα εναλλάσσεται η προεδρία μεταξύ των ηπειρωτικών φορέων, κατά το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων παρόμοιων πολυεθνικών οργανισμών.

Στην πράξη, αυτό θα σήμαινε ότι η FIFA δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να έχει πρόεδρο με την εξουσία που διαθέτει ο Ινφαντίνο ή διέθεταν οι προκάτοχοί του.

Η ιδέα θα συνοδευόταν επίσης από σημαντική ενίσχυση του διοικητικού μηχανισμού γύρω από την προεδρία, ώστε αυτός να προσομοιάζει περισσότερο σε μια ισχυρή, μόνιμη δημόσια διοίκηση.

Η UEFA και οι σύμμαχοί της φέρεται να θεωρούν την αλλαγή ηγεσίας και τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης στη FIFA ως την απολύτως ελάχιστη προϋπόθεση για την επίλυση της κρίσης.

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