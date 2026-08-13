Νικόλ Κίντμαν για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ: Ήμουν 22 ετών και είχα έναν τεράστιο σταρ του κινηματογράφου για σύζυγο, ερωτευτήκαμε παράφορα

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Στον γάμο της με τον Τομ Κρουζ, όταν ήταν μόλις 22 ετών, αναφέρθηκε η Νικόλ Κίντμαν σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, περιγράφοντας τη σχέση τους και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε εκείνη την περίοδο της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του κινηματογράφου.

Η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε πως βρέθηκε από πολύ μικρή ηλικία στο επίκεντρο της δημοσιότητας, σε σημείο που σήμερα οι αναμνήσεις της από την εποχή που δεν ήταν «στα φώτα» είναι αρκετά ασαφείς. «Πρέπει να θυμάστε ότι, κυριολεκτικά, λόγω του προσώπου που παντρεύτηκα σε τόσο νεαρή ηλικία, βρέθηκα σε αυτόν τον κόσμο από τα 22 μου. Η μνήμη μου από την εποχή που η ζωή μου δεν ήταν στα φώτα, είναι αρκετά θολή, επειδή ήμουν πραγματικά πολύ νέα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ σε τόσο νεαρή ηλικία, η ίδια σημείωσε: «Ξαφνικά ήμουν 22, 23 ετών και είχα έναν τεράστιο σταρ του κινηματογράφου για σύζυγο, αλλά μου φαινόταν εντελώς φυσιολογικό. Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό».

Nicole Kidman Makes Rare Comments About ‘Completely Natural’ Marriage to Tom Cruise: ‘We Fell Madly in Love’ https://t.co/goCxZkBQ66 — People (@people) August 13, 2026

Οι προειδοποιήσεις για την καριέρα της

Την ίδια περίοδο, όπως αποκάλυψε, υπήρχαν άνθρωποι από το περιβάλλον της που θεωρούσαν ότι ο γάμος της με τον Κρουζ θα είχε συνέπειες στην επαγγελματική της πορεία.

«Θυμάμαι ανθρώπους να μου λένε: “Εντάξει, αυτό πρόκειται να επηρεάσει την καριέρα σου”. Κι εγώ έλεγα: “Δεν με νοιάζει. Είμαι ερωτευμένη. Θέλω να παντρευτώ”. Και μετά έγινα “η σύζυγός του” και εκείνοι έλεγαν: “Να, σου το είπαμε”. Κι εγώ έλεγα: “Και λοιπόν; Δεν ήταν γραφτό να παντρευτώ τον άντρα που αγαπώ; Φυσικά και θα πετούσα την καριέρα μου στα σκουπίδια. Δεν με νοιάζει”», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο γάμος Κίντμαν-Κρουζ διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία, με το ζευγάρι να παίρνει τελικά διαζύγιο τον Αύγουστο του 2001. Η γνωριμία τους είχε πραγματοποιηθεί το 1990, όταν συνεργάστηκαν στην ταινία «Days of Thunder». Κατά τη διάρκεια του γάμου τους υιοθέτησαν δύο παιδιά, την Μπέλα και τον Κόνορ, ενώ η κοινή τους κινηματογραφική πορεία συνεχίστηκε με τις ταινίες «Far and Away» και «Eyes Wide Shut».

Η Κίντμαν έχει αναφερθεί παλαιότερα στις συνέπειες που είχε ο χωρισμός για την προσωπική της ζωή. Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair το 2013, είχε μιλήσει για την περίοδο που ακολούθησε και για τον χρόνο που πέρασε μόνη της, τον οποίο χαρακτήρισε σημαντικό για την προσωπική της εξέλιξη: «Είχα πολύ χρόνο μόνη μου, κάτι που ήταν πραγματικά πολύ καλό, γιατί ήμουν ουσιαστικά παιδί όταν παντρεύτηκα. Και έπρεπε να μεγαλώσω».

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