Σίνδος: Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές – «Συγγνώμη, ξέδινα από τη δουλειά»

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Κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που ομολόγησε ότι προκάλεσε έξι φωτιές στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον των Αρχών, ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να υποστήριξε ότι έβαζε τις φωτιές για να «ξεδίνει» από την πίεση και την κούραση της δουλειάς.

Ο 59χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ενώπιον του εισαγγελέα φέρεται να ανέφερε ότι την Τρίτη είχε πάρει άδεια από τη δουλειά, έφυγε νωρίτερα και, αφού το απόγευμα ήπιε δύο ποτήρια ρετσίνα, πήρε το αυτοκίνητό του για βόλτα έχοντας μαζί του χαρτοπετσέτες.

Όπως φέρεται να είπε, χρησιμοποιούσε τις χαρτοπετσέτες για να βάζει φωτιές, χωρίς να έχει κάποιον συγκεκριμένο στόχο ή πρόθεση εκδίκησης.

«Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου», φέρεται να υποστήριξε.

Έξι εστίες μέσα σε λίγες ημέρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μία φωτιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 και έκαψε περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Μία ακόμη πυρκαγιά ξέσπασε την Κυριακή 9 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 15 στρέμματα.

Την Τρίτη, ο 59χρονος φέρεται να προκάλεσε ακόμη τέσσερις εστίες φωτιάς στην ίδια περιοχή.

Στην πρώτη του κατάθεση στην Πυροσβεστική φέρεται να είχε δώσει παρόμοια εξήγηση, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «ξέδινε επειδή ήταν πιεσμένος».

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη φωτιά και τη σύλληψη του 59χρονου.

Όπως ανέφερε, διερχόταν την Τρίτη από το σημείο όταν είδε καπνούς και σταμάτησε μαζί με άλλους πολίτες έως ότου φτάσει η Πυροσβεστική.

Την ώρα που οι πυροσβέστες είχαν αρχίσει την κατάσβεση, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι είδε να περνά μπροστά του το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Τον κατέγραψε κάμερα ασφαλείας

Στην υπόθεση υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο φέρεται να καταγράφει μία από τις εμπρηστικές ενέργειες.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο να σταματά στην άκρη του δρόμου, σε σημείο με πυκνή βλάστηση.

Ο οδηγός κατεβαίνει από το όχημα, παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα κοντά στα δέντρα και στη συνέχεια επιστρέφει στο αυτοκίνητο και απομακρύνεται.

Λίγο μετά, στο σημείο εμφανίζονται οι πρώτες φλόγες και πυκνός καπνός.

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