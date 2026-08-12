Θάσος: 61χρονη τουρίστρια πνίγηκε στη θαλάσσια περιοχή «Ρωσσογκρεμός»

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Μία 61χρονη υπήκοος Τουρκίας πνίγηκε, ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή «Ρωσσογκρεμός» της Θάσου.

Στη γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της παρασχέθηκαν, αρχικά, οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους στην παραλία, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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