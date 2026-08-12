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Βασίλης Διαμαντάτος ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ

12.08.2026 06:30

Απόλυση λόγω εγκυμοσύνης και μάχη για τα χρήματα – Πώς δικαιώθηκε η ναυτικός και τι λέει στο topontiki.gr

12.08.2026 06:30
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Εγκυμονούσα ναυτικός σε θαλαμηγό ήρθε αντιμέτωπη με απόλυση και κίνδυνο μη καταβολής των νόμιμων αποδοχών της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.
  • Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών παρενέβη άμεσα ζητώντας την πλήρη τακτοποίηση όλων των οικονομικών και εργασιακών υποχρεώσεων της εργαζόμενης.
  • Μετά την παρέμβαση της Ένωσης, η ναυτικός έλαβε το σύνολο των χρημάτων που δικαιούνταν, εξασφαλίζοντας τα νόμιμα εργασιακά και ηθικά της δικαιώματα.
  • Ο πρόεδρος της Ένωσης τόνισε ότι παρόμοια περιστατικά εργασιακής ανασφάλειας λόγω εγκυμοσύνης καταγράφονται συχνά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ισχυρότερου θεσμικού πλαισίου προστασίας.

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Δεν ήταν μόνο η αγωνία μιας γυναίκας που περιμένει το παιδί της. Ήταν και ο φόβος ότι η εγκυμοσύνη θα μπορούσε να μετατραπεί σε εργασιακή ανασφάλεια και οικονομική αβεβαιότητα.

Μια ναυτικός που εργαζόταν σε επαγγελματική θαλαμηγό ελληνικής σημαίας στη Μαρίνα Αθηνών βρέθηκε αντιμέτωπη με την απόλυση και, όπως κατήγγειλε, με τον κίνδυνο να μην εισπράξει στο σύνολό τους τα χρήματα που δικαιούνταν.

Η υπόθεση κινητοποίησε την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), η οποία παρενέβη ζητώντας να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης της εργασιακής σχέσης χωρίς προηγουμένως να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οικονομικές και εργασιακές υποχρεώσεις απέναντι στην εργαζόμενη.  Στο τραπέζι τέθηκαν τα δεδουλευμένα, οι ημέρες εργασίας, η προβλεπόμενη αποζημίωση, οι αποδοχές και το επίδομα αδείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Παράλληλα, η Ένωση ζήτησε να εξεταστεί εάν είχαν τηρηθεί οι κανόνες που διέπουν τη ναυτική εργασία, η σύμβαση εργασίας και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της εγκύου εργαζόμενης.

Η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν τελικά θετική για τη ναυτικό, η οποία εξοφλήθηκε για το σύνολο των χρημάτων που δικαιούνταν. Η ίδια, μιλώντας στο topontiki.gr για όσα έζησε, περιγράφει όχι μόνο την οικονομική διάσταση της υπόθεσης, αλλά κυρίως την ανασφάλεια που ένιωσε σε μια περίοδο κατά την οποία θα έπρεπε να σκέφτεται μόνο τη γέννηση του παιδιού της.

«Είναι λυπηρό να φοβάσαι μήπως χάσεις τη δουλειά σου επειδή διανύεις την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σου. Η αποζημίωση για μένα δεν είναι μόνο θέμα εργασιακό αλλά και ηθικό και θεωρώ ότι η ανάδειξη της υπόθεσης από την Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ)  με βοήθησε να λάβω και το τελευταίο ευρώ».

Η ίδια θέλησε να ευχαριστήσει προσωπικά τον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργο Βάλλη, για τη στήριξη και την παρέμβασή του. Σε μήνυμά της προς τον ίδιο, περιγράφει ως καθοριστική τη συμβολή του στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει όσα δικαιούνταν ως εργαζόμενη και ως έγκυος ναυτικός. «Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια και τη στήριξή σας στην υπόθεσή μου. Η συμβολή σας ήταν πραγματικά πολύτιμη και καταλυτική, καθώς χάρη στη δική σας παρέμβαση και στο γεγονός ότι βγήκατε μπροστά για να με υπερασπιστείτε, μπόρεσα να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου ως έγκυος ναυτικός και να δικαιωθώ, λαμβάνοντας όσα δικαιούμουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ».

Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζεται από την Ένωση ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο Γιώργος Βάλλης σε δηλώσεις του στο topontiki.gr υποστηρίζει ότι αντίστοιχες καταγγελίες φτάνουν στην ΠΕΠΙΕΘ και ότι πολλές γυναίκες που εργάζονται στη θάλασσα φοβούνται τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια εγκυμοσύνη στην επαγγελματική τους ζωή.  

«Κάθε καλοκαίρι δεχόμαστε αντίστοιχες καταγγελίες από γυναίκες που εργάζονται στη ναυτιλία και φοβούνται ότι η εγκυμοσύνη τους θα γίνει αιτία να χάσουν τη δουλειά τους». Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ έχει θέσει παράλληλα την ανάγκη για ένα πιο σαφές πλαίσιο προστασίας των γυναικών που εργάζονται στη θάλασσα, ώστε η εγκυμοσύνη και η μητρότητα να μην αποτελούν λόγο εργασιακής ανασφάλειας. Όπως επισημαίνει, στόχος είναι να διασφαλίζεται στην πράξη η ίση μεταχείριση και να εφαρμόζονται οι προβλέψεις της νομοθεσίας χωρίς η εργαζόμενη να χρειάζεται να φτάσει στο σημείο της καταγγελίας για να διεκδικήσει τα αυτονόητα.

Ο ίδιος, αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση είχε επισημάνει και τη σημασία της δημοσιότητας στην ανάδειξη τέτοιων υποθέσεων, ευχαριστώντας τους δημοσιογράφους που συνέβαλαν ώστε το ζήτημα να γίνει γνωστό.  

«Να ξέρετε ότι εκτός της δικής μας παρέμβασης πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δημοσιογράφους των ιστοσελίδων και των τηλεοπτικών καναλιών γιατί χωρίς τη δική σας δύναμη, που μας δίνετε και επικοινωνούμε αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αίσιο τέλος. Εμένα αυτό το περιστατικό μου δίνει δύναμη, χαρά και είναι τιμή μου να βοηθάμε συνάνθρωπούς μας και ειδικά μια γυναίκα σε τοκετό και θα παλέψω μέχρι να δικαιωθούν όλες οι γυναίκες και να μη φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε παρέμβαση για να δικαιώνονται. Να μη φτάνουμε στο σημείο εσείς να επικοινωνείτε τα αυτονόητα για να δικαιωθούν αυτές οι γυναίκες. Δεν πρέπει καμία κοπέλα να φοβάται να μιλήσει και να δέχεται οποιονδήποτε εκφοβισμό. Είμαστε δίπλα και κοντά σε όλες και όλους στα δύσκολα, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε για να δικαιωθούν».

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