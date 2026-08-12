GlobalWealth Group: Επένδυση 2,5 εκατ. ευρώ στην Κέρκυρα για νέο πολυτελές ξενοδοχειακό project στο Μπαρμπάτι

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Στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον ελληνικό τουρισμό προχωρά η GlobalWealth Group PLC, δρομολογώντας νέα επένδυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στην Κέρκυρα. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας, με επίκεντρο τον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εγκρίθηκε η σύναψη επενδυτικής σύμβασης για το ξενοδοχειακό έργο «Άσπρο Σπίτι Μπαρμπάτι Κέρκυρας».

Η συμφωνία προβλέπει ότι η GlobalWealth Group θα αποκτήσει σταδιακά την πλήρη κυριότητα 32 οριζόντιων ιδιοκτησιών από τις συνολικά 99 που περιλαμβάνονται στο project. Το συγκρότημα θα διαθέτει συνολικά 220 κλίνες, ενώ η απόκτηση των ακινήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω δύο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPVs) που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η GlobalWealth Group θα αποκτήσει σταδιακά το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Alexander Corfu 2, θυγατρικής της Alexander Corfu S.A.

Σε πέντε δόσεις η επένδυση

Το συνολικό τίμημα έχει καθοριστεί στα 2,5 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις των 500.000 ευρώ.

Οι πληρωμές δεν θα πραγματοποιηθούν αυτομάτως, αλλά θα συνδέονται με την πιστοποιημένη πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών και με τη σταδιακή απόκτηση των συμφωνημένων ακινήτων και μετοχών.

Για την ολοκλήρωση και παράδοση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος έχει τεθεί ανώτατο χρονικό όριο 36 μηνών από την υπογραφή της επενδυτικής σύμβασης.

Στο χρηματοδοτικό σκέλος της συμφωνίας προβλέπεται επίσης η δυνατότητα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε 20 από τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που πρόκειται να περιέλθουν στην GlobalWealth Group.

Η εξασφάλιση αφορά την υπόλοιπη χρηματοδότηση του έργου, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ. Τα σχετικά βάρη θα αποδεσμεύονται σταδιακά και αυτοτελώς, ανάλογα με την πορεία αποπληρωμής του κεφαλαίου του δανείου.

Ποιος αναλαμβάνει τη διαχείριση

Την αποκλειστική διαχείριση της νέας ξενοδοχειακής μονάδας θα αναλάβει η Alexander Α.Ε. Συμμετοχική Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε., εταιρεία στην οποία η GlobalWealth Group συμμετέχει ήδη με ποσοστό 16%.

Η ίδια εταιρεία έχει υπό τη διαχείρισή της και το Ionian Crown 5* Resort, το οποίο βρίσκεται επίσης στην περιοχή της Κέρκυρας.

Η νέα επένδυση, ωστόσο, αποτελεί μόνο ένα τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή Μπαρμπάτι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν, ο συνολικός σχεδιασμός αφορά έκταση 169.075,81 τετραγωνικών μέτρων και προβλέπει δομήσιμη επιφάνεια 23.000 τ.μ., με στόχο την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων.

Στο πλάνο έως έξι επιπλέον ξενοδοχειακές μονάδες

Σε επόμενες φάσεις προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης έως και έξι ακόμη εξειδικευμένων ξενοδοχειακών μονάδων, διευρύνοντας σημαντικά το συνολικό αποτύπωμα του project στην περιοχή.

Η GlobalWealth Group έχει παράλληλα εξασφαλίσει δικαίωμα πρώτης προτίμησης για τη συμμετοχή της σε μελλοντικές ξενοδοχειακές αναπτύξεις του συγκροτήματος Alexander στο Μπαρμπάτι.

Το δικαίωμα αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να εξετάζει κατά προτεραιότητα τη συμμετοχή της στα επόμενα projects, με τους ίδιους όρους και τις οικονομικές αναλογίες που προβλέπει η υφιστάμενη συμφωνία.

Μέρος της σημερινής επένδυσης σχεδιάζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να χρησιμοποιηθεί αρχικά ως seed capital και στη συνέχεια να ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο του Global Private Equity Real Estate Fund.

Τη διαχείριση του fund θα έχει η θυγατρική GMM Global Money Managers AIFM Ltd.

Σε περίπτωση μελλοντικής μεταβίβασης ή εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή της, θα προηγείται ανεξάρτητη αποτίμηση και αξιολόγηση της εύλογης και δίκαιης αξίας τους, όπως προβλέπεται από τους όρους που έχει δημοσιοποιήσει η εταιρεία.

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