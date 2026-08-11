Κωτσόβολος: Ρεκόρ πωλήσεων 754 εκατ. ευρώ – Τι έφερε η «ομπρέλα» της ΔΕΗ

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Με ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία έκλεισε το 2025 η Κωτσόβολος, στην πρώτη πλήρη ημερολογιακή χρήση της υπό τον όμιλο ΔΕΗ, καταφέρνοντας μάλιστα να κινηθεί κόντρα στην υποχώρηση της εγχώριας αγοράς καταναλωτικών ηλεκτρονικών.

Οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ δείχνουν ότι ο τζίρος της εταιρείας έφτασε τα 753,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 6% σε σχέση με το 2024 και στο υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας της.

Η επίδοση αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι την ίδια περίοδο η ελληνική αγορά καταναλωτικών ηλεκτρονικών υποχώρησε κατά περίπου 3%. Η Κωτσόβολος κατάφερε επομένως όχι μόνο να διατηρήσει τις πωλήσεις της, αλλά να κινηθεί με αντίθετη φορά από την αγορά.

Σημαντική ήταν και η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα EBITDA ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να φτάνει το 6,2%, ενισχυμένο κατά 40 μονάδες βάσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Γεμάτο ταμείο και μηδενικός τραπεζικός δανεισμός

Ισχυρή ήταν η εικόνα και στο μέτωπο της ρευστότητας. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές έφτασαν τα 60,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος της χρήσης τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 78,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε το 2025 χωρίς τραπεζικό δανεισμό, παρά το γεγονός ότι συνέχισε να διαθέτει σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη του δικτύου και των υποδομών της.

Συνολικά επενδύθηκαν 15,8 εκατ. ευρώ σε καταστήματα, τεχνολογικές υποδομές, λογισμικό και logistics. Το σύνολο των συγκεκριμένων επενδύσεων χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους.

Άλμα 22% στις online πωλήσεις

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στις επιδόσεις της Κωτσόβολος είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών πωλήσεων.

Οι online πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με το 2024, ενισχύοντας περαιτέρω το ηλεκτρονικό κανάλι της εταιρείας.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στις πωλήσεις προς επιχειρήσεις, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο. Η εξέλιξη διευρύνει τη βάση εσόδων της Κωτσόβολος πέρα από την παραδοσιακή λιανική και περιορίζει την εξάρτησή της από μία μόνο κατηγορία πελατών.

Τα πρώτα 3,3 εκατ. ευρώ από τις συνέργειες με τη ΔΕΗ

Το 2025 ήταν παράλληλα η πρώτη πλήρης χρονιά κατά την οποία μπορούσε να αποτυπωθεί οικονομικά η ένταξη της Κωτσόβολος στον όμιλο ΔΕΗ.

Οι συνέργειες μεταξύ των δύο πλευρών δημιούργησαν νέα έσοδα ύψους 3,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό παραμένει σχετικά περιορισμένο σε σύγκριση με τον συνολικό τζίρο της εταιρείας, αποτελεί όμως την πρώτη μετρήσιμη οικονομική συνεισφορά από τη νέα εταιρική σχέση.

Η Κωτσόβολος αποκτήθηκε από τη ΔΕΗ με στόχο να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής του ομίλου για τη δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών γύρω από την ενέργεια, το «έξυπνο» σπίτι και τις σύγχρονες ηλεκτρικές συσκευές.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στο κατά πόσο οι συνέργειες αυτές θα αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος στα οικονομικά μεγέθη των επόμενων χρήσεων.

Για την ώρα, πάντως, η πρώτη πλήρης χρονιά υπό τη ΔΕΗ έκλεισε με την Κωτσόβολος να καταγράφει ιστορικό υψηλό πωλήσεων, υψηλή ρευστότητα και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, την ώρα που η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται κινήθηκε πτωτικά.

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