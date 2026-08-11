Κως: Συνελήφθη 29χρονος Άγγλος τουρίστας – Επιτέθηκε σε άνδρα που συμμετείχε σε πορεία για την Παλαιστίνη

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Ένας Άγγλος τουρίστας συνελήφθη από τις Αρχές στη Κω καθώς επιτέθηκε σε έναν 46χρονο Ελληνα.

Ο δράστης συνελήφθη μετά τη μήνυση που του υπέβαλε το θύμα της επίθεσης, για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Κω, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία για την Παλαιστίνη. Ο 29χρονος φέρεται να χτύπησε στο μάτι τον 46χρονο, ο οποίος συμμετείχε στην κινητοποίηση. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού για τις πρώτες βοήθειες και μετά πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει τη μήνυση.

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