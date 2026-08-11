ΗΠΑ: 22χρονη μητέρα σκότωσε με μαχαιριές στον λαιμό δύο από τα τρία παιδιά της – «Πες τους αντίο» είπε στον πατέρα

Takeaways by to pontiki AI Η 22χρονη Κέιλι Έρχαρτ συνελήφθη στο Μάνταν μετά τη δολοφονία των δύο παιδιών της και τον σοβαρό τραυματισμό ενός τρίτου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα αιμόφυρτη στο σπίτι της, ενώ τα παιδιά έφεραν τραύματα στον λαιμό από μαχαίρι.

Πριν από την επίθεση, η κατηγορούμενη φέρεται να απείλησε τον πατέρα και τη γιαγιά των παιδιών με όπλο και μαχαίρι.

Μια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων ξεκίνησε για να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας των δύο παιδιών και της νοσηλείας του επιζώντος.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια 22χρονη μητέρα στη Βόρεια Ντακότα κατηγορείται για τη δολοφονία δύο παιδιών της και τον σοβαρό τραυματισμό ενός τρίτου, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η Κέιλι Έρχαρτ, 22 ετών, συνελήφθη στις 6 Αυγούστου στο Μάνταν και αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά επίθεση, απειλή με επικίνδυνο όπλο και ενδοοικογενειακή βία.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει δηλώσει αθώα ή ένοχη, ούτε αν έχει ορίσει δικηγόρο.

Τη βρήκαν αιμόφυρτη με μαχαίρι στο χέρι

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της φέρονται να βρήκαν την 22χρονη καλυμμένη με αίμα και να κρατά ένα κουζινομάχαιρο στον λαιμό της, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που επικαλούνται αμερικανικά μέσα.

Η Έρχαρτ φέρεται να έκανε αναφορά σε αυτοκτονία πριν αφήσει το μαχαίρι και τεθεί υπό κράτηση.

Μέσα στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα τρία παιδιά της με τραύματα στον λαιμό.

Το 3χρονο παιδί και το βρέφος 5 μηνών διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ το 1 έτους παιδί επέζησε έπειτα από χειρουργική επέμβαση.

Τα δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά

«Πες αντίο στα παιδιά σου»

Σύμφωνα με το ένταλμα, πριν από την επίθεση στα παιδιά, η 22χρονη φέρεται να κυνήγησε με μαχαίρι τον πατέρα και τη γιαγιά των παιδιών.

Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι φέρεται να σημάδεψε με όπλο τον πατέρα και να του είπε:

«Πες αντίο στα παιδιά σου».

Η στιγμή φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο από το κινητό του άνδρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκείνος κατάφερε έπειτα από πάλη να της πάρει το όπλο.

Η ίδια είπε στους αστυνομικούς ότι είχε βάλει τα παιδιά στο κρεβάτι και ότι πίστευε πως οι λαιμοί τους είχαν ήδη κοπεί πριν τα βάλει εκεί.

Φέρεται επίσης να είπε ότι δεν θυμόταν όλα όσα είχαν συμβεί, αλλά θυμόταν ότι κρατούσε το μαχαίρι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί.

Έρανος για τα έξοδα κηδείας και νοσηλείας

Μετά την τραγωδία δημιουργήθηκε καμπάνια στο GoFundMe, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τα έξοδα κηδείας των δύο παιδιών και τη νοσηλεία του παιδιού που επέζησε.

Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής πληροφορίες για πιθανό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάνταν, Τζέισον Ζίγκλερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά τραγικό και σπαρακτικό» για τα παιδιά, τις οικογένειές τους, την τοπική κοινωνία και τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Απόγνωση στην Κολομβία: Στους 164 οι νεκροί, άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Μάχη με τον χρόνο στα ερείπια (videos)

New York Times: Με… φορτηγάκι γευμάτων «απέδρασε» ο Τραμπ από την Τουρκία – Κινηματογραφική μετακίνηση λόγω φόβου του Ιράν

Τραμπ για Νετανιάχου: «Η σχέση μας παραμένει πολύ καλή» παρά τις «διαφωνίες» για τη Γάζα