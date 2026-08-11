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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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11.08.2026 12:07

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Στις 25 και 27 Αυγούστου οι πληρωμές

11.08.2026 12:07
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Τις επίσημες ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται την Τετάρτη 26 και την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και μετά),
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για:

  • τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ – ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),
  • τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως κάθε μήνα, η πίστωση των συντάξεων πραγματοποιείται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Συνεπώς τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ και τους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την Τρίτη 25 και Πέμπτη 27 Αυγούστου αντίστοιχα.

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