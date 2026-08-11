Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Στις 25 και 27 Αυγούστου οι πληρωμές

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Τις επίσημες ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται την Τετάρτη 26 και την Παρασκευή 28 Αυγούστου.
Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για:
Όπως κάθε μήνα, η πίστωση των συντάξεων πραγματοποιείται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.
Συνεπώς τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ και τους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την Τρίτη 25 και Πέμπτη 27 Αυγούστου αντίστοιχα.
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